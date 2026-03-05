יום חמישי, 05.03.2026 שעה 22:45
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
5715-4327אוניון סן ז'ילואז1
5632-5127קלאב ברוז'2
5430-4427סט. טרוידן3
4333-3927אנדרלכט4
4230-3627מכלן5
3840-3927גנק6
3641-4127גנט7
3534-2527סטנדרד ליאז'8
3538-3427ווסטרלו9
3330-3027אנטוורפן10
3337-3627שרלרואה11
2944-3727זולטה וורחם12
2842-2927לובן13
2840-3427סרקל ברוז'14
2631-2227לובייר15
1844-2127דנדר16

דיווח: 3 מגנים ימניים של ניוקאסל בדרך החוצה

בצל הדיווחים על מועמדות ענאן חלאילי, באנגליה טוענים כי הקבוצה תבצע מהפכה בעמדה של הישראלי. ב"דיילי מייל" נכתב: "ניוקאסל תצרף 6-8 שחקנים"

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

לאחר הדיווחים שעלו באנגליה על מועמדותו של ענאן חלאילי לניוקאסל, נראה כי הרעיון הופך ליותר ויותר הגיוני. קרייג הופ, כתב “דיילי מייל” שפרסם על העניין בישראלי, סיפק מספר טענות שמחזקות את האופציה של עסקה עם אוניון סן ז’ילואז, כשהמגנים הימניים המובילים צפויים לעזוב.

הופ ציין קיראן טריפייר ואמיל קראפט, שמשחקים בעמדת המגן הימני, צפויים לעזוב את המועדון כשחקנים חופשיים, כשבנוסף אין ודאות בנוגע להמשך דרכו של טינו ליברמנטו. מנצ’סטר סיטי הייתה מעוניינת בו בקיץ האחרון, ועם שנתיים שנותרו לחוזה המגפייז עשויים לנסות ולהרוויח עליו כסף.

קרייג הופ טען בנושא: “הצעות ממנצ’סטר סיטי ומחזרות נוספות יהיו חייבות להילקח בחשבון, ככל שאני מדבר על זה יותר עם אנשים במועדון, ככה אני מצפה יותר שהעסקה תקרה”.

טינו ליברמנטו, יפנה מקום לענאן חלאילי? (IMAGO)טינו ליברמנטו, יפנה מקום לענאן חלאילי? (IMAGO)

ניוקאסל נמצאת בעונה לא מוצלחת בפרמייר ליג, כשהעומס עם ליגת האלופות נותן את אותותיו והיא במקום ה-12 בלבד. בעקבות הסיבה הזו במועדון מתכננים מהפכה, כשלפי הדיווח “ניוקאסל תצרף בין 6 ל-8 שחקנים בחלון ההעברות של הקיץ, גם כן מתוך ציפייה שמספר שחקנים יעזבו”.

לאחר שחלאילי וסן ז’ילואז הודחו מליגת האלופות בתום קמפיין נפלא של הישראלי שכבש שלושה שערים בשלב הליגה, עדיין נותרה להם משימה אחת מרכזית – אליפות בלגיה. הקבוצה מובילה את הטבלה ביתרון של נקודה על קלאב ברוז’, ולפני שיסגור מעבר לעונה הבא, הישראלי ינסה להשלים את המשימה בזירה המקומית. לגבי העתיד, נראה שיש עוד הרבה למה לצפות.

