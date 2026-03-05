אבדיה בנבחרת החוזים המשתלמים של ה-NBA

בעידן שבו תקרת השכר ב-NBA הופכת קשיחה ומגבילה יותר, מציאת שחקנים איכותיים בשכר נמוך הפכה למשימה חיונית בליגה. בכתבה מיוחדת שפורסמה ב-ESPN, הורכבה נבחרת החוזים המשתלמים בליגה הטובה בעולם. סגל של 15 שחקנים שמספקים תפוקה של כוכבים מבלי להכביד על הכיס. דני אבדיה תופס מקום של כבוד ברשימה הזו, כשהוא מוגדר כאחד הנכסים הגדולים ביותר ב-NBA.

אבדיה נמצא בחברה טובה מאוד בנבחרת הזו. בראשה עומד ג'יילן בראנסון מניו יורק ניקס, שמוגדר כקפטן של הנבחרת בזכות הארכת החוזה עליה חתם שחסכה לניקס עשרות מיליוני דולרים. שם בולט נוסף הוא ג'יילן ג'ונסון מאטלנטה, שהפך לאחד הפורוורדים הוורסטיליים בליגה בשכר שנחשב לבדיחה לעומת הערך שלו.

"הערך הכי גבוה ב-NBA"

אבדיה, שמציג העונה מספרים של אולסטאר עם ממוצעים מרשימים (25.2 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק), חתום על חוזה של 55 מיליון דולר ל-4 שנים שנחתם עוד בוושינגטון. מה שהופך את החוזה למדהים עוד יותר הוא המבנה היורד שלו: השכר של אבדיה קטן משנה לשנה (מ-14.3 מיליון דולר העונה ל-11.9 מיליון בלבד בעונת 2027/28), בזמן שהתפוקה שלו על המגרש רק ממשיכה לצמוח.

דני אבדיה (רויטרס)

בכתבה פרגנו לישראלי: "בעוד שג׳יילן בראנסון עשוי להיות הקפטן של הנבחרת הזו, ניתן לטעון שאבדיה הוא השחקן בעל הערך הגבוה ביותר בליגה כולה, לאחר שהפך לאולסטאר מאז שעבר בטרייד לפורטלנד מוושינגטון וויזארדס. כל קבוצה מחפשת ווינג בגובה 2.03 מטרים שיודע לכדרר, למסור ולקלוע, וכל אלו הן תכונות שאבדיה הציג כשותף המרכזי של הטרייל בלייזרס במהלך השנה האחרונה. בין העונה הנוכחית לשתי העונות הבאות, הוא ירוויח פחות מ-40 מיליון דולר במצטבר. אם הוא היה שחקן חופשי ללא מגבלות בקיץ הקרוב, הוא היה מקבל בקלות סכום גבוה מזה כשכר שנתי"