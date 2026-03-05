יום חמישי, 05.03.2026 שעה 22:22
76%2287-239829פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2444-248429פנאתינייקוס9
53%2590-270330מונאקו10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

מכבי מרוצה: מונאקו הפסידה בחוץ נגד פנרבחצ'ה

מסתבכים: הצרפתים נכנעו 88:70 למארחת, וספגו הפסד שני רצוף במפעל, שפגע בסיכויי העלייה לפליי-אין. מנגד, הטורקים ממשיכים להוליך בגאון את הטבלה

מייק ג'יימס מאוכזב (IMAGO)
מייק ג'יימס מאוכזב (IMAGO)

בשל המצב הביטחוני, הדרבי הגדול של תל אביב במסגרת היורוליג נדחה ולא שוחק היום, אך בצל הלחימה במזרח התיכון, המחזור ה-30 במפעל היוקרתי של היבשת ממשיך היום (חמישי) עם שאר הקבוצות באירופה. פנרבחצ’ה אירחה את מונאקו, ובשעה זו מילאנו פוגשת את ברצלונה, ולנסיה מתמודדת מול ז’לגיריס קובנה וריאל מדריד משחקת נגד וירטוס בולוניה.

פנרבחצ’ה – מונאקו 70:88

הקבוצה הטורקית הגיעה למפגש מהמקום הראשון בטבלה עם מאזן מרשים של 7:22. מנגד, מונאקו הגיעה לאחר ההפסד הביתי למכבי תל אביב אשר סיבך אותה במאבקי הפליי-אין. הטורקים הצליחו לגבור ללא בעיה על הצרפתים, ניצחו את כל הרבעים ובמהלך המחצית השנייה כבר לא היה ספק בנוגע לזהות המנצחת. חניכיו של ואסיליס ספאנוליס יצטרכו להיאבק עד הסוף על מנת לשמור על הסיכויים לעלות לשלב הבא.

