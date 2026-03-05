מכבי מרוצה: מונאקו הפסידה בחוץ נגד פנרבחצ'ה

בשל המצב הביטחוני, הדרבי הגדול של תל אביב במסגרת היורוליג נדחה ולא שוחק היום, אך בצל הלחימה במזרח התיכון, המחזור ה-30 במפעל היוקרתי של היבשת ממשיך היום (חמישי) עם שאר הקבוצות באירופה. פנרבחצ’ה אירחה את מונאקו, ובשעה זו מילאנו פוגשת את ברצלונה, ולנסיה מתמודדת מול ז’לגיריס קובנה וריאל מדריד משחקת נגד וירטוס בולוניה.

פנרבחצ’ה – מונאקו 70:88

הקבוצה הטורקית הגיעה למפגש מהמקום הראשון בטבלה עם מאזן מרשים של 7:22. מנגד, מונאקו הגיעה לאחר ההפסד הביתי למכבי תל אביב אשר סיבך אותה במאבקי הפליי-אין. הטורקים הצליחו לגבור ללא בעיה על הצרפתים, ניצחו את כל הרבעים ובמהלך המחצית השנייה כבר לא היה ספק בנוגע לזהות המנצחת. חניכיו של ואסיליס ספאנוליס יצטרכו להיאבק עד הסוף על מנת לשמור על הסיכויים לעלות לשלב הבא.