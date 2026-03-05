יום שישי, 06.03.2026 שעה 00:15
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

דיווח: פאיולה על הכוונת של מכבי ת"א וירושלים

באיטליה טוענים כי רכז וירטוס בולוניה נמצא תחת מעקב של הקבוצות הישראליות, לאחר שאופציית מונאקו ירדה מהשולחן. השחקן מסיים את החוזה בקבוצה בקיץ

|
אלסנדרו פאיולה (IMAGO)
אלסנדרו פאיולה (IMAGO)

האם אנחנו בדרך למאבק בין שתיים מהקבוצות הגדולות בכדורסל הישראלי? באיטליה טוענים שאלסנדרו פאיולה, קפטן וירטוס בולוניה מהיורוליג, נמצא על הכוונת של מכבי תל אביב והפועל ירושלים.

על פי הדיווח, הישראליות עוקבות אחר הסיטואציה סביב השחקן, שנחשב לאחד השמות החמים בשוק ההעברות האירופי מאחר והוא מסיים את החוזה באיטליה בסוף העונה הנוכחית.

בדיווח אף טענו כי מכבי ת”א והפועל ירושלים נכנסו לעניינים לאחר שמונאקו, שהייתה קרובה לצירופו, ירדה מהעניין ממניעים כלכליים, ויתכן כי אחת מהן תרוויח מהנושא.

אלסנדרו פאיולה (IMAGO)אלסנדרו פאיולה (IMAGO)

בדיווח הוזכרו מועמדות נוספות: מילאנו האיטלקית הייתה אחת מהן, כשנוספת היא ריאל מדריד, שמאמנה סרג’יו סקאריולו אימן את השחקן בבולוניה בעבר.

אלסנדרו פאיולה ביורוליג מעמיד ממוצאים של 4 נקודות למשחק, אליהן הוא מוסיף 4.2 אסיסטים ו-2.7 ריבאונדים. יהיה מעניין לראות האם בקיץ הקרוב יגיע לשחק בישראל לאחר שנים ארוכות בבולוניה, שם הוא נמצא מ-2015.

