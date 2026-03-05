דיווח: פאיולה על הכוונת של מכבי ת"א וירושלים

האם אנחנו בדרך למאבק בין שתיים מהקבוצות הגדולות בכדורסל הישראלי? באיטליה טוענים שאלסנדרו פאיולה, קפטן וירטוס בולוניה מהיורוליג, נמצא על הכוונת של מכבי תל אביב והפועל ירושלים.

על פי הדיווח, הישראליות עוקבות אחר הסיטואציה סביב השחקן, שנחשב לאחד השמות החמים בשוק ההעברות האירופי מאחר והוא מסיים את החוזה באיטליה בסוף העונה הנוכחית.

בדיווח אף טענו כי מכבי ת”א והפועל ירושלים נכנסו לעניינים לאחר שמונאקו, שהייתה קרובה לצירופו, ירדה מהעניין ממניעים כלכליים, ויתכן כי אחת מהן תרוויח מהנושא.

אלסנדרו פאיולה (IMAGO)

בדיווח הוזכרו מועמדות נוספות: מילאנו האיטלקית הייתה אחת מהן, כשנוספת היא ריאל מדריד, שמאמנה סרג’יו סקאריולו אימן את השחקן בבולוניה בעבר.

אלסנדרו פאיולה ביורוליג מעמיד ממוצאים של 4 נקודות למשחק, אליהן הוא מוסיף 4.2 אסיסטים ו-2.7 ריבאונדים. יהיה מעניין לראות האם בקיץ הקרוב יגיע לשחק בישראל לאחר שנים ארוכות בבולוניה, שם הוא נמצא מ-2015.