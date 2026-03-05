למען הפייר פליי: צ'לסי תגיש הצעה על ויטור רוקה

בצל מצוקת החלוצים בברצלונה, אלופת ספרד עשויה לקבל חדשות טובות דווקא מברזיל, שם משחק ויטור רוקה. כאשר רכשו אותו מאתלטיקו פרנאנסה ב-2023, הקטלונים הוציאו על היהלום הברזילאי באיזור ה-40 מיליון אירו (30 מיליון דמי העברה + 10 מיליון בבונוסים, שלא כולם מומשו). אך לאחר שנתיים מאכזבות הוא חזר למולדתו כאשר נמכר ב-25.5 מיליון אירו על ידי פלמייראס.

בעונה הנוכחית רוקה מציג יכולת טובה, החלוץ כבש חמישה שערים וסיפק בישול אחד ב-13 משחקים העונה, כאשר בעונה שעברה רשם 27 שערים ו-5 בישולים במהלך תקופתו בבטיס ובפלמייראס.

מי ששמה עין על החלוץ היא לא אחרת מאשר צ’לסי, לפי דיווחים בברזיל, המועדון הכחול מלונדון עשוי להגיש הצעה של 50 מיליון אירו על החלוץ בקיץ הקרוב, ולהוסיף אותו לרשימת השחקנים הבלתי נגמרת שלו, במיוחד בחלק הקדמי.

ויטור רוקה במדי ברצלונה, יעזור כלכלית לקטלונים (IMAGO)

מה ברצלונה צפויה לקבל ממכירת ויטור רוקה?

כאשר ברצלונה מכרה את ויטור רוקה לפלמייראס, היא שמרה על 20% ממכירה עתידית שלהחלוץ, אך יש כוכבית קטנה, שכן אם פלמיירס ימכור את החלוץ בסכום נמוך מ-40 מיליון אירו, הקטלונים יקבלו רק 10% מהמכירה.

מאחר וההצעה של צ’לסי עשויה להיות מעל הסכום המדובר, אלופת ספרד עשויה לקבל 10 מיליון אירו מהעסקה, סכום אשר יכול לעזור לקטלונים לעמוד בחוקי הפייר פליי בליגה הספרדית, בתקציב לרכש בעונה הבאה, ואולי אפילו לרכישת חלוץ חדש בשל גילו של רוברט לבנדובסקי.