יום חמישי, 05.03.2026 שעה 20:55
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' משוכנע: סרינה וויליאמס תחזור

המדורג 3 בעולם הפתיע באינדיאן וולס: "התחושה היא שהיא חוזרת, הייתי מהמר על ווימבלדון". האמריקאית השלימה את בדיקות הסמים וכשירה לקאמבק

|
סרינה וויליאמס מאוכזבת לאחר הפסד (רויטרס)
סרינה וויליאמס מאוכזבת לאחר הפסד (רויטרס)

עולם הטניס גועש ביממה האחרונה סביב האפשרות לקאמבק סנסציוני של סרינה וויליאמס, ומי שמלהיט את האווירה הוא לא אחר מאשר נובאק ג'וקוביץ'. במסיבת העיתונאים לקראת פתיחת טורניר אינדיאן וולס בקליפורניה, נשאל השיאן הסרבי (38) על הקולגה האגדית וסיפק תחזית אופטימית במיוחד שגרמה להתרגשות רבה בקרב האוהדים.

"אני חושב שהיא חוזרת", הצהיר ג'וקוביץ' בביטחון. "לא דיברתי איתה אישית, אבל התחושה הכללית היא שזה קורה. איפה ואיך, ביחידים או בזוגות, אנחנו לא יודעים, אבל אם הייתי במקומה, גם אני הייתי מסתיר את זה בשלב הזה". כשנלחץ לספק פרטים נוספים או הערכה, נולה סימן את היעד הסביר ביותר לדעתו: "הייתי מהמר על ווימבלדון כמקום הקאמבק הרשמי שלה. אולי היא תשחק בטורניר זוגות או שניים עם ונוס קודם לכן. זה יהיה נהדר לראות את זה, היא אחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה".

סרינה וויליאמס מצטלמת לקמפיין פרסום. (רויטרס)סרינה וויליאמס מצטלמת לקמפיין פרסום. (רויטרס)

הספקולציות קיבלו תוקף משמעותי בחודשים האחרונים לאחר שהתברר כי וויליאמס בת ה-44, ש"התפתחה החוצה" מהטניס לאחר אליפות ארה"ב ב-2022 וילדה את בתה השנייה, נכנסה מחדש למאגר בדיקות הסמים של הסוכנות הבינלאומית ליושרה בטניס (ITIA). על פי הדיווחים, סרינה השלימה את תקופת הצינון הנדרשת של שישה חודשים בסוף פברואר 2026, וכעת היא כשירה רשמית להירשם לטורנירים מקצועניים.

למרות שסרינה הכחישה בעבר כוונות חזרה ואמרה שהיא נהנית מחייה, לאחרונה נצפתה האמריקאית מתאמנת בעצימות גבוהה, כולל תיעוד משותף עם הטניסאית אליסיה פארקס שהעידה כי סרינה נמצאת בכושר מצוין. גם ג'סיקה פגולה, הטניסאית האמריקאית הבכירה, הצטרפה להערכות של ג'וקוביץ' ואמרה כי הוידאו האחרון של סרינה גורם לה להאמין שהיא שוקלת חזרה, וכי ווימבלדון הוא המקום הטבעי עבור "מלכת הדשא".

האחות הגדולה, ונוס וויליאמס, שעדיין פעילה בסבב ומשחקת באינדיאן וולס, נשאלה על אפשרות של איחוד זוגות היסטורי. ונוס שמרה על עמימות ואמרה: "זה יהיה מגניב, אבל צריך לראות אם היא באמת משקיעה את העבודה הנדרשת".

בינתיים, ג'וקוביץ' עצמו מגיע לאינדיאן וולס כשהוא מדורג במקום השלישי בעולם, לאחר שהפסיד בגמר אליפות אוסטרליה לקרלוס אלקרס. הסרבי, שלא זכה בטורניר בקליפורניה מאז 2016, הבהיר כי התשוקה שלו למשחק עדיין בוערת: "כל עוד יש לי את האש, האיכות והמוטיבציה, אני אמשיך. אני רוצה לזכות בעוד תואר גרנד סלאם". נראה כי בקיץ הקרוב, ייתכן שנראה את שני שיאני הגרנד סלאם הגדולים ביותר של העידן הפתוח שוב חולקים את אותם המגרשים בלונדון.

