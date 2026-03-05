ליאור דה כלבו: עכו לא תרד ליגה, אני מבטיח

קבוצת הנוער של הפועל עכו שבה העונה לליגת העל אחרי כשניים וחצי עשורים, זאת לאחר שזכתה בחודש מאי האחרון בניצחון דרמטי 0:1 במשחק הפלייאוף מול הפועל חדרה, שהתחלפה עמה וירדה ללאומית צפון. בהפועל עכו ידעו, שבהיעדר עתודה משמעותית ממחלקת הנוער, תיבנה קבוצה כמעט מאפס והמשימה הוטלה על הצוות המקצועי בראשותם של המנהל המקצועי - עודד קוטר והמאמן לידן דלויה - שהוביל את הקבוצה במשחקי הפלייאוף בעונה שעברה לעבר העפלה לליגת העל. כ-20 שחקנים חדשים הצטרפו בקיץ האחרון ולאחריו לשורות הקבוצה, שמטבע הדברים התקשתה להשתלב בליגה.

אחרי חמישה מחזורים, בהם צברה הקבוצה נקודה אחת, הוחלט על שינויים בצוות המקצועי, ירין איבגי, כיום עוזרו של חיים סילבס באימון הבוגרים, ירד מקבוצת הבוגרים בה שימש כעוזרו של ירון הוכנבוים, ותפס פיקוד על קבוצת הנוער. לידן דלויה החליף אותו בתפקידו בבוגרת. כעבור חמישה מחזורים בהם הקבוצה לא הצליחה לצבור נקודות, סיים ירין איבגי את תפקידו בקבוצה ואת מקומו תפס ליאור דה כלבו (44), שהתחיל את העונה בבית"ר חיפה מליגה ב', אליה הגיע אחרי שלוש עונות בהן שימש כמאמן של הפועל כרמיאל וכמנהל מקצועי במחלקת הנוער של המועדון.

ליאור דה כלבו (44), תושב העיר, גדל כשחקן במחלקת הנוער ואף שיחק בקבוצת הבוגרים, בטרם יעבר בקבוצות בליגות א' וב'. עבורו של דה כלבו מדובר בסגירת מעגל כפולה, שכן את קריירת האימון החל במחלקת הנוער של עכו, ובעונת 2017/18 הקודם הוביל את קבוצת נערים ב' לזכייה באליפות ליגת מפרץ, משם עבר לפרק של שתי עונות מוצלחות בקבוצות נערים ב' ונערים א' של עירוני קריית שמונה.

ההתחלה הקשה בעכו

כמו קודמיו בתפקיד, גם ליאור דה כלבו החל עם סדרה של ארבעה הפסדים את הקדנציה בקבוצת הנוער של הפועל עכו, שמצאה את עצמה עם נקודה אחת ב-14 המשחקים הראשונים, כשהיא רחוקה תשע נקודות מהקבוצות המדורגות מעליה, הפועל רמת השרון והפועל חיפה, ששהו במיקומים שמובילים להישארות בליגה או למשחק הפלייאוף על הישארות בליגה.

טירוף בהפועל עכו בנוער אחרי עליית הליגה (חג'אג' רחאל)

דווקא בנקודת הזמן הזו, כשהכל היה נראה אבוד, הפועל עכו שינתה מגמה. הקבוצה יצאה למשחק חוץ מול הפועל רמת השרון, שהוליכה במהלך המשחק פעמיים ביתרון של שלושה שערים - 0:3 ו-2:5 כעשרים ושלוש דקות לסיום תוספת הזמן, אלא שעכו בקאמבק מהאגדות הצליחה לחולל מהפך ולנצח 5:7, במה שמהווה עד עתה כניצחון הליגה היחיד בו זכתה הקבוצה.

אמנם לאחר ניצחון הבכורה הגיע הפסד ביתי 1:0 במשחק מול מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת והפסד 5:4 בתום דו קרב פנדלים במשחק הגביע מול בני סכנין מהליגה הלאומית, אך לאחר מכן הצליחה הפועל עכו למתוח עד הקצה את אלופת המדינה, מכבי חיפה, במשחק חוץ בו צעדה ביתרון והסתיים בתוצאת שוויון 1:1, שהייתה אות הפתיחה לרצף של עוד שש תוצאות תיקו, שעזרו לקבוצה לצמק לארבע נקודות בלבד את הפער מהפועל רמת השרון, המדורגת מקום אחד מעליה.

דה כלבו: מרגיש שליחות במשימה להישאר בליגה

לא הרבה מאמנים היו נענים להצעת אימון בקבוצה, שצברה נקודה אחת בעשרה משחקים ונפרדה משני מאמנים, אך ליאור דה כלבו לא נרתע והסתער על האתגר והוא מסביר מדוע: "לשמחתי חזרתי הביתה למקום שגדלתי בו כשחקן, בו התחלתי את דרכי כמאמן. אני תושב העיר ואני מרגיש שליחות במשימה להישאר בליגה. היו לי הצעות עבודה בקבוצות בוגרים מליגות א' וליגות ב', אחרי שסיימתי בבית"ר חיפה, אבל הלב רצה לחזור הביתה".

בתפר שבין הפרק בקריית שמונה לפרק בכרמיאל, אימנת את עירוני נשר עונה מלאה בליגת העל לנוער, כשמראש היה ברור שהקבוצה תתקשה להישאר בליגה. העונה ההיא הסתיימה עם ירידת ליגה. אתה לא חושש, שברזומה שלך תופיע עוד ירידה בליגת העל לנוער?

"אני לא מפחד מאתגרים, מאמין ביכולת שלי להוציא משחקנים את הפוטנציאל שיש בהם. לפעמים זה יכול לא להצליח, אבל אני שלם עם הדרך שלי. אני אוהב את הלחץ הזה".

הפועל עכו נוער (באדיבות המועדון)

אחרי שהקבוצה הפסידה ב-13 מ-14 המחזורים הראשונים, לא הפסדתם בשמונה מתשעת משחקי הליגה האחרונים, אך ניצחתם פעם אחת בלבד. מה היה חסר כדי שטור הניצחונות שלכם יהיה עם מאזן גבוה יותר?

"הקבוצה נראית ממש טוב, בגרף התקדמות תמידי. אנחנו שווים לכל הקבוצות, אבל אנחנו סובלים קצת מחוסר מזל. לצערי, גם כמה טעויות שיפוט קשות נגדנו, אבל זה הכדורגל. ללא ספק אנחנו חייבים לשפר את האיכות ליד השער, כי אנחנו מגיעים בכל משחק לכמות מצבים שצריכה להיות מתורגמת לשערים, שיביאו ניצחונות".

איך הקבוצה מתנהלת בשבוע האחרון, מאז הוקפאה הפעילות?

"כרגע הכל נעצר. אנו פועלים לפי הנחיות פיקוד העורף. השחקנים קיבלו תוכנית עבודה לתקופה הזו והם במעקב צמוד של שותפיי ל צוות המקצועי: מוחמד כיאל - עוזר המאמן, עמית חן - מאמן הכושר ופיני אברהם - מאמן השוערים".

דה כלבו: הניצחונות יגיעו

בהנחה שהליגה תתחדש, מה תצטרכו לעשות כדי להישאר בליגה?

"נצטרך להמשיך ביכולת שהצגנו בחודשיים וחצי האחרונים, להמשיך להיות מחויבים. אגרסיביים, ממושמעים טקטית - והניצחונות יגיעו. הפועל עכו לא תרד ליגה - אני מבטיח".

שחקני הנוער של הפועל עכו בטירוף (באדיבות המועדון)

לאחרונה שחקן שפרץ אצלך, כשאימנת בשנתון נערים א' בקריית שמונה, תפס הרבה כותרות, מוחמד אבו רומי. מה תוכל לספר על הקשר ביניכם? מה דעתך על המעבר לבאר שבע?

"מוחמד היה קרוב למכבי חיפה, שכנעתי את אביו, שיביא אותו לאימון אחד בקריית שמונה, הקליק היה מיידי, זו הייתה התאהבות ממבט ראשון. מעת לעת רצו קללות בערבית, בהומור כמובן. עשינו הרבה נסיעות ביחד, כי הרי הוא מטמרה ואני מעכו. הוא ואחיו, הישאם, הפכו להיות האחים הקטנים שלי בשיח בוגר, הילדים שלי שהם צריכים חיבוק. ה"מוחה" הגיע למה שהגיע - בזכות הרבה עבודה, לימוד, הדרכה ורעב.

“הכי קל היה לעבוד איתו. לא היה לי ספק שהוא יהיה שחקן בוגרים. מרגש לראות חניך שלך מתקדם ומסומן כשחקן בעל פוטנציאל עתידי גבו אני רוצה לקוות ולהאמין שהבחירה בבאר שבע היא הנכונה עבורו, יש בו פוטנציאל אדיר. הוא מקצוען שעובד קשה ואני בטוח שהוא יכול להתקדם עוד בהמשך. אני מאחל לו המון הצלחה בבאר שבע ובכל מקום אליו יגיע".