ליגה צרפתית 25-26
5719-5324פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4031-3724ליל5
4035-3824ראן6
3736-4024מונאקו7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

לואיס אנריקה: הדבר החשוב עכשיו הוא המועדון

מתחילים לחשוב על המונדיאל: מאמן פ.ס.ז' נשאל במסיבת העיתונאים על האפשרות לתת מנוחה לשחקני המפתח של נבחרת צרפת: "לא הולך לענות על זה בכלל"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

שלבי ההכרעה של העונה החלו להגיע בליגות הבכירות, וכך גם המחשבות על המונדיאל. בצל הפציעה המסתורית של קיליאן אמבפה, שעל פי דיווחים לא מתכוון לסכן את השתתפותו במונדיאל גם במחיר של ויתור על העונה, לואיס אנריקה, מאמן נבחרת ספרד בעבר ופ.ס.ז’ בהווה, התראיין היום לתקשורת הצרפתית.

המאמן נשאל האם הוא מתכוון לתת מנוחה לשחקני המפתח של צרפת במשחק הקרוב, על מנת שלא תהיה סכנה לפציעה בשל ריבוי המשחקים, וענה בתקיפות: “אני לא מתכוון לדבר על זה בכלל, בגלל שהם משחקים בפ.ס.ז’ אז הם צריכים להגיע יותר רעננים? אפילו לא שווה תגובה”.

כזכור, הכוכב הבלתי מעורער של הנבחרת הצרפתית, קיליאן אמבפה, נפצע בברכו ועדיין לא ידוע תאריך חזרתו. אצל אלופת אירופה יש לא מעט שחקני מפתח בנבחרת הטריקולור (אוסמן דמבלה, דזירה דואה, ברדלי ברקולה ועוד), כך שהתקשורת המקומית בחשש על שחקנים נוספים שעשויים להיעדר או להגיע בכושר ירוד לטורניר החשוב.

אוסמן דמבלה, בצרפת מפחדים שלא יגיע למונדיאל (IMAGO)אוסמן דמבלה, בצרפת מפחדים שלא יגיע למונדיאל (IMAGO)

סלאח ב-2018 כמעט פספס, רודריגו השנה לא יגיע

ישנם לא מעט סיפורים על שחקנים שנפצעו לקראת המונדיאל והלחיצו את מדינתם בנוגע להשתתפות. ב-2018 היה זה מוחמד סלאח שנפצע במשחק האחרון של העונה, גמר ליגת האלופות, אך הצליח להגיע לתחרות אם כי בכושר ירוד. לאחרונה דווח כי רודריגו, שחקנה של ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, גמר את העונה ולא ישחק בטורניר כלל. 

אין ספק שעומס המשחקים והפציעות המרובות מדאיגות אומות שלמות לקראת הטורניר היוקרתי. מצד שני, ניתן להבין את מאמני הקבוצות, שלא מוכנים לוותר על הכוכבים הגדולים שלהם במהלך הרגעים הכי חשובים של העונה.

