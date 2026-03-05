לואיס אנריקה: הדבר החשוב עכשיו הוא המועדון

שלבי ההכרעה של העונה החלו להגיע בליגות הבכירות, וכך גם המחשבות על המונדיאל. בצל הפציעה המסתורית של קיליאן אמבפה, שעל פי דיווחים לא מתכוון לסכן את השתתפותו במונדיאל גם במחיר של ויתור על העונה, לואיס אנריקה, מאמן נבחרת ספרד בעבר ופ.ס.ז’ בהווה, התראיין היום לתקשורת הצרפתית.

המאמן נשאל האם הוא מתכוון לתת מנוחה לשחקני המפתח של צרפת במשחק הקרוב, על מנת שלא תהיה סכנה לפציעה בשל ריבוי המשחקים, וענה בתקיפות: “אני לא מתכוון לדבר על זה בכלל, בגלל שהם משחקים בפ.ס.ז’ אז הם צריכים להגיע יותר רעננים? אפילו לא שווה תגובה”.

כזכור, הכוכב הבלתי מעורער של הנבחרת הצרפתית, קיליאן אמבפה, נפצע בברכו ועדיין לא ידוע תאריך חזרתו. אצל אלופת אירופה יש לא מעט שחקני מפתח בנבחרת הטריקולור (אוסמן דמבלה, דזירה דואה, ברדלי ברקולה ועוד), כך שהתקשורת המקומית בחשש על שחקנים נוספים שעשויים להיעדר או להגיע בכושר ירוד לטורניר החשוב.

אוסמן דמבלה, בצרפת מפחדים שלא יגיע למונדיאל (IMAGO)

סלאח ב-2018 כמעט פספס, רודריגו השנה לא יגיע

ישנם לא מעט סיפורים על שחקנים שנפצעו לקראת המונדיאל והלחיצו את מדינתם בנוגע להשתתפות. ב-2018 היה זה מוחמד סלאח שנפצע במשחק האחרון של העונה, גמר ליגת האלופות, אך הצליח להגיע לתחרות אם כי בכושר ירוד. לאחרונה דווח כי רודריגו, שחקנה של ריאל מדריד ונבחרת ברזיל, גמר את העונה ולא ישחק בטורניר כלל.

אין ספק שעומס המשחקים והפציעות המרובות מדאיגות אומות שלמות לקראת הטורניר היוקרתי. מצד שני, ניתן להבין את מאמני הקבוצות, שלא מוכנים לוותר על הכוכבים הגדולים שלהם במהלך הרגעים הכי חשובים של העונה.