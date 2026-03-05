יום חמישי, 05.03.2026 שעה 19:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אשדוד חזרה לאימונים ללא הזרים, שיצטרפו בשני

הישראלים של הקבוצה מעיר הנמל שבו למגרש בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כשבמועדון מצפים שהשאר יחברו בשבוע הבא. אבינו: "בימים אלו הכדורגל משני"

|
שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, מ.ס אשדוד חזרה היום (חמישי) לאימונים, כאשר שחקני הקבוצה הזרים השוהים באילת (מלבד קרול נימצ'סקי שנמצא כעת בפולין) צפויים להצטרף כבר בתחילת השבוע הבא. במועדון רוצים לראות איך יעברו הימים הקרובים ואם יהיה שקט - הזרים יצטרפו ביום שני לאימונים. 

מאמן הקבוצה, אבי אבינו, על החזרה לאימונים בצל המלחמה מול משמרות המהפכה וחיזבאללה: "קודם כל, חשוב להגיד שבימים כאלה הכדורגל הוא משני. המצב של המדינה והדברים שעוברים על האנשים כאן חשובים הרבה יותר מכל משחק או אימון. המחשבות והלב של כולנו עם מי שנפגע במהלך המלחמה ועם כל מי שעובר תקופה לא פשוטה.

“בתוך המציאות הזאת, חזרנו היום לשגרה מקצועית עם הרבה אנרגיות ומוטיבציה. השחקנים הגיעו מאוד מחויבים ורעבים, ויחד עם הזרים שלנו, שצפויים לחזור לאימונים בתחילת השבוע הבא, אנחנו נשלים את הסגל ונמשיך בהכנות. נעבוד בהדרגה כדי להחזיר את הקצב גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מקצועית, כדי שנגיע מוכנים ככל האפשר לרגע שבו הליגה תחזור לפעילות".

