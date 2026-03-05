יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

השתווה לוויניסיוס: ההשפעה של מארק ברנאל

הקשר חשף את הגרסה הכובשת שהראה במחלקות הצעירות וכבר הבקיע 4 שערים ב-5 המשחקים האחרונים שלו. כך נראית ההשוואה הבלתי צפויה לכוכב של ריאל מדריד

|
מארק ברנאל (IMAGO)
מארק ברנאל (IMAGO)

אחד השמות שהדהדו יותר מכל במערכת של ברצלונה בשבועות האחרונים הוא מארק ברנאל. שחקן הבית סיפק יכולת מצוינת במרכז השדה, ובזכות הפציעה של פרנקי דה יונג גם תפס מקום בהרכב הפותח. בנוסף, הוא חשף עם הקבוצה הראשונה את הגרסה הכובשת שהציג במחלקות הצעירות וכבר כבש 4 שערים ב-5 המשחקים האחרונים שלו.

הוא כבש את שער הבכורה שלו מול מיורקה ב-7 בפברואר, כשסגר את תוצאת המשחק עם ה-0:3 הסופי. 2 מחזורים לאחר מכן, מול לבאנטה, גם כן בקאמפ נואו, היה זה שפתח את הסכר כבר בדקות הראשונות של המשחק, שגם הוא הסתיים באותה תוצאה. ביום שלישי האחרון, בגומלין חצי גמר הגביע מול אתלטיקו מדריד, הקטלונים היו קרובים מאוד להשלים נס בדמות קאמבק, בזכות צמד של מארק ברנאל, שכבש את הראשון ואת השלישי של הערב.

כבר 4 שערים חגג שחקן ברצלונה עם הקבוצה הראשונה, בתוך 695 דקות שבהן עלה לשחק לאורך 25 המשחקים הללו. נזכיר כי בעונה שעברה הוא הספיק לשחק רק 3 משחקים לפני שסבל מקרע חמור ברצועה הצולבת הקדמית ובמניסקוס החיצוני של ברך שמאל. אז צבר 244 דקות ראשונות עם הקבוצה הראשונה.

מארק ברנאל חוגג (רויטרס)מארק ברנאל חוגג (רויטרס)

מספרים מקבילים

מסתבר כי מארק ברנאל כבר השתווה למאזן השערים של ויניסיוס בעונתו הראשונה בריאל מדריד. החלוץ הברזילאי הגיע ללבנים בעונת 2018/19 וחילק את שנתו הראשונה בין קבוצת המילואים לקבוצה הראשונה. באותה עונה ראשונה תחת יולן לופטגי, סנטיאגו סולארי וזינדין זידאן, צבר 1,742 דקות ב-31 משחקים וכבש 4 שערים, מול ויאדוליד ואלאבס בליגה ומול מלייה ולגאנס בגביע.

כך שהקשר של ברצלונה כבר כבש את אותו מספר שערים כמו מספר 7 של ריאל מדריד בעונות הבכורה שלהם ברמות הגבוהות. עם זאת, ברנאל עשה זאת עם חצי מכמות המשחקים ועם עוד 3 חודשי תחרות לפניו.

ויניסיוס עצבני (רויטרס)ויניסיוס עצבני (רויטרס)

אבל זה לא הכל. התוכנית עם מארק ברנאל עבדה בצורה מושלמת עבור האנזי פליק, משום שהקשר גם העניק איזון לקבוצה. המספרים לא משקרים וברצלונה, כאשר ברנאל על הדשא, ספגה רק 2 שערים לאורך כל העונה. הקשר הקטלוני לא רק מנצל את הצד ההתקפי שלו, אלא גם מחלץ כדורים, נותן היגיון למשחק ומניע היטב את הכדור. הוא מעניק את האיזון שכל כך דרש האנזי פליק כאשר הקבוצה החלה להסס. הוא בדרך להפוך לשחקן גדול.

