יום חמישי, 05.03.2026 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מיכה לא צפוי להמשיך בבית"ר י-ם בעונה הבאה

פרסום ראשון: הקשר שמסיים חוזה בתום העונה ככל הנראה לא יקבל הצעה לחדשו. במועדון מעריכים את תרומתו אך מאמינים שיש בסגל מספיק פתרונות בעמדה שלו

|
דור מיכה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
דור מיכה מאוכזב (רדאד ג'בארה)

לצד ההתמודדות על האליפות עם הפועל ב”ש, בבית”ר ירושלים מתחילים לגבש את תמונת הסגל לעונה הבאה, ונראה כי אחד השמות המשמעותיים בשנים האחרונות לא ימשיך במועדון. הקשר דור מיכה, שמסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית, לא צפוי לקבל הצעה להארכת ההתקשרות מהקבוצה הירושלמית.

מיכה, שחגג בתחילת החודש את יום הולדתו ה-34, הצטרף לבית”ר ביולי 2023. הוא יסגור שלוש עונות בבירה, כשבעונה הנוכחית הוא חלק מקבוצה שנאבקת בצמרת הגבוהה על תואר האליפות מול הפועל באר שבע.

המספרים והשיקולים המקצועיים

בעונתו הראשונה בצהוב-שחור סיים הקשר עם שני שערים וארבעה בישולים. עונת השיא שלו במועדון הייתה העונה הקודמת (2024/25) אותה סיים עם נתון מרשים של 11 בישולים בליגה ושער אחד, במה שנחשב לעונה טובה מאוד עבורו באופן אישי.

העונה, רשם מיכה עד כה 22 הופעות (1,417 דקות משחק), שבהן פתח ב-11 משחקים (והוחלף) ועוד 6 פעמים עלה מהספסל. מאזנו העונה עומד על שער אחד וארבעה בישולים. בקבוצה מעריכים מאוד את השחקן ואת אישיותו, אך מבחינתה קיימת צפיפות בעמדה שלו. התפיסה היא כי ישנם מספיק שחקנים בסגל (יחד עם מי שצפוי להצטרף) שיכולים למלא את תפקידו, מה שמוביל להחלטה  לוותר עליו בעונה הבאה.

דור מיכה, יש מספיק שחקנים בסגל בעמדה שלו (אורן בן חקון)דור מיכה, יש מספיק שחקנים בסגל בעמדה שלו (אורן בן חקון)

מחמאות לאברמוב על מחנה האימונים

בתוך כך, בסביבת הקבוצה מרעיפים מחמאות על הבעלים ברק אברמוב. בבית”ר מפרגנים לבעלים על ההחלטה להקצות מאות אלפי שקלים לטובת מחנה אימונים מיוחד אליו תצא הקבוצה מחר (שישי) באילת.

המחנה לא יכלול רק את הצוות המקצועי והשחקנים, אלא גם את בני משפחותיהם, צעד שנועד לגבש את השורות לקראת רגעי ההכרעה של העונה וגם לתת שקט לשחקנים, לאנשי הצוות המקצועי והניהולי שירדו לאילת עם בני המשפחה בשעת המלחמה.

