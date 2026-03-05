בדיחה: מאמן צילם שחקניות, וקיבל עונש מביך

נשים אינן בטוחות אפילו בתוך חדר הלבשה. או לפחות כך היה עבור 14 שחקניות הכדורגל של של סלובאצקו, מועדון מהליגה הבכירה בצ'כיה, שצולמו ללא ידיעתן במשך ארבע שנים על ידי המאמן שלהן בזמן שהחליפו בגדים והתקלחו. המאמן פטר ולאכובסקי, שנמצא בנוסף גם ברשותו חומרים נוספים, הורשע במאי האחרון, ללא דיון פומבי, לשנת מאסר אחת על תנאי וקיבל השעיה של חמש שנים מאימון במדינה.

ולאכובסקי, שבעבר אימן את נבחרת הנשים עד גיל 19 של צ'כיה, השתמש במשך שנים במצלמה מיניאטורית שהוסתרה בתוך תיק גב כדי לצלם את שחקניות סלובאצקו, כאשר הצעירה ביותר הייתה בת 17: "חלק מחברותיי לקבוצה התחילו לחשוש שמישהו צופה בהן, אפילו דרך החלון. הן התקשו לישון, חלק מהבנות הקיאו", כך סיפרה קריסטינה יאנקו, שחקנית הקבוצה בזמן מעצרו של המאמן.

השחקנית אלנה פצ'קובה סיפרה על הסיוט שהותיר טראומות עמוקות אצל השחקניות: "בכל מקום שהלכתי נדלקה לי אזעקה בראש והמשכתי לבדוק אם יש מצלמה איפשהו, גם התחלתי לפתח בעיות עם הגוף שלי. הרגשתי גועל".

כדורים (יונתן גינזבורג)

לאחר גזר הדין, השחקניות יצאו כועסות ומאוכזבות: "כולנו חושבות שזה בדיחה, אבל החוקר הזהיר אותי מראש שלא נצפה למשהו מיוחד". בשל העונש המביך, השחקניות בחרו לפרסם את המקרה, למרות שהדבר כרוך בהגברת הלחץ התקשורתי על הקורבנות. חשיפה פומבית של המקרה מייצגת גם את הצעד הראשון במאבק בהתעללויות בספורט ובמניעת חזרתן.