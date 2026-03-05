ללא רוב הזרים: מכבי תל אביב חזרה להתאמן

מכבי תל אביב חזרה היום (חמישי) להתאמן בקריית שלום, כאשר עשתה זאת ללא הצוות המקצועי הזר בראשותו של רוני דיילה וגם ללא מרבית השחקנים הזרים שאינם נמצאים בארץ.

כזכור, רק איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה לא ניצלו את האפשרות לעזוב את ישראל לפני מספר ימים עם שאר הקבוצה, כאשר הזרים שעזבו מרביתם עשו זאת כי שהו כאן עם המשפחות והילדים.

אנשי הצוות הישראלים וחלק מהצוות של דיילה מעבירים את האימונים

כתוצאה מכך, חזרו להתאמן השחקנים הישראלים ובימים הקרובים ינסו להבין במועדון כיצד אפשר להחזיר את הזרים לישראל.

אושר דוידה (מכבי ת"א)

עד אז, מי שיעבירו את האימונים לשחקנים הם אנשי הצוות הישראלים שנמצאים במועדון וגם חלק מהצוות של דיילה כמובן, ביניהם מנהל הקבוצה, יואב זיו, אחד העוזרים, אבי ריקן, ישראל קקון שגם הוא צורף לצוות של דיילה וכמובן מאמן הכושר יוסי זיגדון.