די מריה: אתלטיקו הוא מועדון מוזר, חונק שחקנים

אנחל די מריה, אלוף העולם עם ארגנטינה ושחקן אשר זכה כמעט בכל תואר אפשרי בקריירה, לא מרבה להתראיין. לעומת זאת, היום (חמישי) דיבר שחקן רוסאריו סנטרל בארגנטינה ומתח ביקורת על אתלטיקו מדריד, מועדון אשר היה מיריביו הגדולים בימיו בריאל מדריד.

הכוכב הארגנטינאי דיבר על יחס המועדון בעיקר לחבריו הארגנטינאים (חוליאן אלברס, נהואל מולינה, ניקו גונסאלס ובעבר גם רודריגו דה פול ואחרים): “אתלטיקו הוא מועדון קצת מוזר. כשדברים הולכים טוב, הם הולכים טוב. ואז מרגע אחד לאחר, אני חושב שהם מכבים את השחקנים. הם מתחילים להיעלם. זה קורה לרוב החבר’ה שעוברים שם. יש מעטים שיש להם רצף של פתיחות בהרכב ולא יוצאים ממנו אף פעם”.

די מריה התייחס גם להבדל כאשר שחקני אתלטיקו מגיעים למשחקי הנבחרות: “עם זאת, הדבר החשוב הוא שהכול משתנה כשהם מוזמנים לנבחרת ארגנטינה, הדבר היפה בנבחרת הוא שכשהחבר’ה האלה לובשים את התכלת-לבן הם שחקנים אחרים. הם משתנים ומשחקים בצורה מדהימה. הם נהנים להיות בנבחרת”.

דייגו סימאונה, חוטף ביקורת מבן ארצו (IMAGO)

בהתחשב בכך שמאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה, הוא ארגנטינאי, הביקורת של די מריה היא יחסית חריגה, ועיקר בגלל שלא הזכיר את בנו של המאמן, ג’וליאנו סימאונה, אשר משחק גם במדי הקולצ’ונרוס. מעניין לראות האם הראיון ישפיע על אלופת העולם, כאשר כבר בסוף החודש היא צפויה להתמודד מול ספרד החזקה בפינאליסימה.