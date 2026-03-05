"ההתאחדות מתעדפת לוחות זמנים על פני חיי אדם"

הסערה סביב חזרת פעילות הכדורגל בליגות הנמוכות נמשכת. קבוצות המשחקות בליגות א'-ג' שלחו מכתב חריף להתאחדות לכדורגל, באמצעות עורך דינן אמיר כהן, בו הן מתריעות מפני הסכנות הביטחוניות הכרוכות בהחלטה להחזיר את האימונים בתקופה הנוכחית.

המכתב נשלח למנהל אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל, זיו סולומון, ולהנהלת ההתאחדות, והוא מהווה התראה טרום ערכאות. הקבוצות טוענות כי ההנחיה לחזור לאימונים אינה מתחשבת במציאות הביטחונית ובתנאי המגרשים בליגות הנמוכות.

במכתב מציינים נציגי הקבוצות כי ההחלטה מעמידה את השחקנים ואנשי הצוות בסכנה ממשית, במיוחד על רקע המצב הביטחוני והלחימה המתמשכת.

איום בפנייה לערכאות משפטיות

עורך הדין אמיר כהן כתב במכתב להתאחדות: "מכתבכם שבנדון, המורה על חזרה לאימונים בתנאי 'מרחב מוגן תקני', הינו מסמך מנותק מהמציאות הפיזית של מגרשי הכדורגל בליגות הנמוכות בישראל. מדובר בהנחיה פזיזה, אשר מעדיפה את לוחות הזמנים של הליגה על פני קדושת חיי אדם".

עו"ד אמיר כהן (פרטי)

עוד נטען במכתב כי: "רובם המוחלט של המגרשים בליגות א'-ג' אינם 'חומה בצורה'. אלו מתקנים פתוחים, ללא מעטפת מיגון, ובמרביתם אין מרחב מוגן המסוגל לקלוט בפרק זמן של שניות בודדות כמות של 30 עד 50 איש (שחקנים, מאמנים, אנשי משק ואפסנאות)".

בהמשך מזהיר עורך הדין מפני הסכנות האפשריות ומדגיש: "האם ההתאחדות שכחה את אסון מג'דל שמס? האם אתם מוכנים לקחת על מצפונכם אירוע רב-נפגעים במגרש כדורגל חשוף? בצפון הארץ ובאזורים מאוימים, זמן ההתרעה אינו מאפשר הגעה למרחב מוגן ממרכז המגרש, ובוודאי שלא לכלל השוהים בו".

כהן מוסיף אזהרה משפטית ברורה: "הריני להודיעכם כי מכתב זה מהווה 'תעודת ביטוח' משפטית כנגדכם. ככל שיקרה חלילה אסון, ההתאחדות לא תוכל לטעון 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'. הנחייתכם לחזור לפעילות בתנאים אלו מטילה עליכם אחריות בגין כל פגיעה בגוף או בנפש".

לסיום מציין עורך הדין בשם הקבוצות: "מרשיי דוחים מכל וכל את הנחיותיך הבלתי סבירות. אנו דורשים מהנהלת ההתאחדות לבטל לאלתר את ההנחיה לחזרה לאימונים כל עוד מבצע 'שאגת הארי' נמשך והסיכון הביטחוני שריר וקיים".