5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בית"ר חזרה לאימונים, היציאה לאילת הוקדמה

בעקבות השינויים האחרונים בהנחיות פיקוד העורף, במועדון יצאו כבר מחר לעיר הדרומית, שם יתאחדו עם השחקנים הזרים. גדראני קיבל אישור לטוס לגאורגיה

דור מיכה בפעולה (דוברות בית״ר ירושלים)
דור מיכה בפעולה (דוברות בית״ר ירושלים)

בבית”ר ירושלים מנסים להסתגל למציאות החדשה תחת המלחמה וכבר קיבלו החלטה לצאת למחנה אימון באילת, שכעת צפוי להיות מוקדם בעקבות השינויים האחרונים בהנחיות פיקוד העורף.

במועדון חזרו היום לאימונים לראשונה מאז תחילת המלחמה עם איראן, וצפויים לצאת כבר מחר (שישי) לעיר הדרומית שבה ימשיכו את החזרה לאימונים. אחרי שמספר זרים הועברו לאילת בשל המצב הביטחוני, ברק אברמוב אישר לקבוצה לצאת למחנה. לפי התכנון, השחקנים ישהו בבית מלון במשך כשבוע, ואושר להם, לצוות המקצועי ולשאר עובדי המועדון להגיע יחס עם בני משפחותיהם.

המחנה צפוי להתקיים עם שני אימונים ביום, וליווי צמוד של כלל המעטפת המקצועית שתצטרף למחנה האימונים. היציאה כבר מחר תקרה כדי לנסות ולהרוויח שני אימונים נוספים במחנה המתוכנן, אחד מחר לפני כניסת שבת והשני בצאת שבת.

ירדן שועה, שוב על הדשא (דוברות בית״ר ירושלים)ירדן שועה, שוב על הדשא (דוברות בית״ר ירושלים)
ברק יצחקי באימון הקבוצה (דוברות בית״ר ירושלים)ברק יצחקי באימון הקבוצה (דוברות בית״ר ירושלים)

במועדון ביקשו מהקהל שלא להגיע לאימונים

בגלל הנחיות פיקוד העורף בבית”ר ירושלים ביקשו במפורש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים. בהסבר של המועדון נכתב: “המועדון מבקש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים על מנת שלא ליצור התקהלות העלולה לסכן את שלומם. כמו כן, בשל המגבלות לא יתאפשרו מפגשים עם אוהדים במהלך השהות באילת”.

בנושא אחר, במועדון הודיעו כי הבלם לוקה גדראני קיבל את אישור הצוות המקצועי לטוס לגיאורגיה, שם הוא יתאמן וישחק עם נבחרת גיאורגיה וצפוי לשוב לאחר פגרת הנבחרות הקרובה.

