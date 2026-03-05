יום חמישי, 05.03.2026 שעה 16:06
כדורגל עולמי

הפעם כן: שחקניות איראן שרו את ההמנון והצדיעו

לאחר שבמשחק הפתיחה עמדו בדממה בזמן ההמנון הלאומי בעקבות המצב במדינה, הפעם שחקניות נבחרת איראן שרו יחד כשעמדו בשורה ואף הן בחרו גם להצדיע

|
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

נבחרת הנשים של איראן שוב עומדת במרכז תשומת הלב בטורניר גביע אסיה באוסטרליה, אך הפעם מסיבה שונה לחלוטין. לאחר שבמשחק הפתיחה השחקניות בחרו שלא לשיר את ההמנון הלאומי ועמדו בדממה, במשחק הבא הן דווקא שרו יחד ואף הצדיעו בזמן נגינתו.

כזכור, לפני המשחק הראשון בטורניר מול דרום קוריאה, השחקניות האיראניות עמדו בשורה בזמן ההמנון אך לא שרו אותו, אקט שעורר כותרות ברחבי העולם. הדבר התרחש על רקע המתיחות הגדולה סביב המצב במדינה והאירועים הדרמטיים שהתרחשו באיראן בימים האחרונים.

המחווה השקטה לפני אותו משחק נתפסה בעיני רבים כאקט מחאה אפשרי נגד המשטר, בזמן שהנבחרת נמצאת מחוץ למדינה ומשחקת בטורניר הבינלאומי. גם במסיבת העיתונאים שלאחר מכן נמנעו אנשי הנבחרת מלהתייחס באופן ישיר למצב הפוליטי והעדיפו להתרכז בכדורגל.

כעת, לפני המשחק השני בטורניר, נרשמה תפנית: השחקניות שרו את ההמנון האיראני ואף הצדיעו בזמן נגינתו, במה שנראה כהבדל בולט לעומת המחזה ממשחק הפתיחה. האירוע ממשיך לעורר עניין רב סביב הנבחרת האיראנית, שנאלצת להתמודד עם תשומת לב בינלאומית גדולה – לא רק בגלל התוצאות על הדשא, אלא גם בשל הרקע הפוליטי הרגיש שמלווה את השתתפותה בטורניר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */