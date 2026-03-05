יום חמישי, 05.03.2026 שעה 15:17
כדורגל עולמי

"יונייטד הציעה יותר מריאל, זידאן לא עשה הרבה"

בייל התראיין אצל נאוויל ופתח. הצעת הענק שדחה עבור הבלאנקוס, האימונים עם הצרפתי, הקשר עם רונאלדו ובנזמה והאמת על הגולף: "בספרד המציאו את זה"

|
גארת' בייל (רויטרס)
גארת' בייל (רויטרס)

גארת’ בייל הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 33 וסגר קריירה מפוארת, שהייתה יכולה אולי להיות גדולה יותר, וכללה רגעים בלתי נשכחים על הבמות הגדולות בעולם. הוולשי, שכיכב בין היתר בטוטנהאם ובריאל מדריד, זכור בזכות המהירות המסחררת, השערים הגדולים והיכולת להופיע ברגעי ההכרעה.

בראיון לפודקאסט הבריטי ‘The Overlap’ בהנחיית גארי נאוויל, שחקן הבלאנקוס לשעבר חשף דברים עליהם לא דיבר עד היום: ההצעה שדחה ממנצ’סטר יונייטד, האימונים במדריד תחת זינדין זידאן, הציוות עם כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה ועוד.

בייל סיפר שלפני המעבר מלונדון לבירת ספרד, יונייטד הגישה עליו הצעה שגבוהה ב-85 מיליון פאונד יותר מריאל מדריד, בתוספת שחקן. אלא שזו לא הייתה השאיפה שלו, וגם התרנגולים מצידם לא רצו למכור אותו למתחרה שלהם בפרמייר ליג: “יונייטד הציעה הרבה יותר ודיברתי גם עם דייויד מויס, אבל הלב שלי היה מכוון לריאל”.

גארתגארת' בייל עם גביע האלופות (רויטרס)

על התקופה עם זידאן: “הוא לא עשה כל כך הרבה מבחינת טקטיקה. היינו עושים את המינימום: אימונים, החזקת כדור, בעיטות ואתה הולך. היה אולי 15 דקות של טקטיקה הגנתית. אבל הוא קיבל את הכבוד בזכות מי שהוא היה כשחקן. הוא היה מצטרף במהלך האימונים, הוא אפילו הפיל אותי כמה פעמים, עדיין יש לו את זה”.

עוד בגזרת המאמנים בברנבאו, הוולשי שיתף על קרלו אנצ’לוטי: “ניהול המשחק של קרלו היה הטוב ביותר, אפילו כשלא שיחקת, הוא היה גורם לך להרגיש שאתה החבר הכי טוב שלו. הייתה לו היכולת לשמור על כולם מרוצים ומוכנים לעשות הכל”.

זינדין זידאן וגארתזינדין זידאן וגארת' בייל (רויטרס)

“לא הופתעתי שאלונסו פוטר, גולף? הספרדים המציאו את זה”

בהמשך ישיר לכך, בייל נשאל על פיטוריו של צ’אבי אלונסו, ונתן את ההסבר שלו כאחד שהיה שם בחדרי ההלבשה של הלבנים: “בריאל מדריד, אם אתה עושה יותר מדי, השחקנים לא רוצים את זה. אתה פשוט צריך להיות מאמן גדול, לא טקטיקן מדהים. לא הופתעתי כשצ’אבי פוטר”.

בייל אף התייחס לסוגיית הגולף, שעטפה את סוף הקריירה שלו: “העיתונות הספרדית יצרה את הדבר הזה של 'גולף'. שיחקתי פעם בשבועיים שלושה. אבל הם יצרו את זה שאני משחק רק גולף. אבל לא, תמיד נשארתי מקצועי, יכולתי להכחיש את זה, אבל אני לא חושב שזה היה נכון לעשות את זה”.

גארתגארת' בייל (רויטרס)

אקס ריאל נשאל מי היו המתאמנים הטובים ביותר וענה: “לוקה מודריץ’ וטוני קרוס”, כשמקביל בחר את אדן הזאר למתאמן הגרוע ביותר: “שחקנים מצ’לסי היו אומרים כנראה את אותו הדבר, הוא מעולם לא באמת התאושש מהפציעות שלו”. עוד על הסגל אליו היה שייך במדריד: “רונאלדו הוא השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו. השלישייה איתו ועם בנזמה? הסתדרנו מצוין, אף פעם לא היה בנינו ויכוח”.

