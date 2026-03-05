ללא שלושה זרים: הפועל ירושלים חוזרת להתאמן

בהפועל ירושלים ממשיכים לנסות לשמור על שגרה מקצועית למרות המצב הביטחוני המורכב. הקבוצה חוזרת לשגרה ומהיום (חמישי) מתחילה להתאמן באופן מלא עם כל סגל השחקנים, למעט שלושה זרים: מרקו רקוניאץ', רואל סוטיריו ודויד דומג'וני שטסו מוקדם יותר השבוע למולדתם כדי לשהות לצד משפחותיהם בתקופה הזו.

מנגד, הזרים ג'ון אוטומאו ואנדרו אידוקו בחרו להישאר בישראל, במועדון מעניקים להם ליווי צמוד ותומך לאורך כל שעות היממה. כדי לשמור על כושר משחק של השחקנים, נשלחה לכל שחקני הסגל תוכנית אימונים אישית ומפורטת הכוללת ריצות ואימוני כוח, המותאמת לביצוע בסביבת הבית, זאת לצד אימוני הקבוצה שמעכשיו יתקיימו במתחם האימונים של המועדון.

תמיכה מנטלית, הבחירות יתקיימו כסדרם

בנוסף לפן המקצועי, במועדון שמים דגש רב גם על המצב המנטלי של השחקנים. עם פרוץ המלחמה עברו השחקנים תדרוכי בטיחות והמערך הפסיכולוגי של הקבוצה מלווה באופן פרטני את כלל השחקנים, הישראלים והזרים כאחד. במישור הקהילתי, המועדון פתח ערוץ פנייה ישיר לסיוע עבור אוהדים שגויסו למילואים או כאלה שנמצאים במצוקה.

ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)

למרות המצב, במועדון הירושלמי לא עוצרים גם את התהליכים הדמוקרטיים. הבחירות למוסדות העמותה צפויות להתקיים ב-29-30 במרץ וכבר השבוע פורסמה רשימת המועמדים הסופית לצד מסמכי החזון שלהם לניהול המועדון בעונה הבאה.