חי אבייב יהיה מחליפו של דור לוי בהפועל הרצליה

הפועל הרצליה מודיעה על מאמן חדש על הקווים. לאחר ההפסד לבית"ר יבנה, במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' דרום, הפסד שהשאיר את הפועל הרצליה עמוק בתחתית הטבלה, הוחלט במערכת להיפרד מדור לוי, שלא סיפק הסחורה, ולהחליפו בחי אבייב, כשלצידו יעמוד על הקווים מיכה סויסה, כעוזרו.

בספטמבר 2022 הפך לראשונה למאמן בוגרים בהפועל ניר רמת השרון, אז שיחקה הקבוצה בליגה הלאומית, אז אף אחד לא צפה לה קריסה של ממש. עד אותה עת שימש כעוזר מאמן. בעונת 2023/24 הוביל את אותה שמשון פזטל תל אביב לפלייאוף העליון בליגה א' דרום, הישג שלא נראה כמותו שנים ארוכות. בהמשך, אימן במכבי קריית מלאכי ובמ.ס. דימונה.

הפועל הרצליה עוברת טלטלה העונה, אחרי שבעונה החולפת כמעט וחזרה לליגה הלאומית, אלא שבחודש האחרון של העונה כשלה פעם אחר פעם, בעוד גם יריבתה, עירוני מודיעין, לא הייתה בשיאה ועל כן נכנסה אך ורק לפלייאוף העליון. העונה, מטרתו של חי: היחלצות מהפלייאוף התחתון והנפת גביע האזורים, המקנה טיסה בקיץ לגביע החובבים של אופ"א.