יום חמישי, 05.03.2026 שעה 15:17
חוזרים להתאמן: בוגרים עד 50 איש, נוער עד 30

אחרי שבמנהלת אפשרו לקבוצות ליגת העל להתאמן, כעת גם ההתאחדות מאשרת לכל הקבוצות שמסופחות אליה לעשות זאת, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כל הפרטים

|
רועי מגור עם הכדור (חגי מיכאלי)
ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (חמישי) לקבוצות המסונפות אליה, קבוצות ליגות א'-ג' וקבוצות הנוער ממחלקות הנוער השונות, כי ניתן לחזור להתאמן, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. אלו רשאיות לחזור להתאמן, וזאת בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני (ממ"ד, ממ"ק או מקלט) הנמצא בקרבת מגרש האימונים ואשר ניתן להגיע אליו בזמן, כתלות באזור הגיאוגרפי.

יש לשים לב, ציינה ההתאחדות לכדורגל לקבוצות ליגות א'-ג' וקבוצות הנוער כי הגבלת התכנסות האנשים במגרשים תיעשה בהתאם לקריטריונים שנקבעו: בוגרים: התקהלות עד 50 איש, נוער: התקהלות עד 30 איש. הנחיות לגבי חזרה לאימונים לגילאי נערים א' ומטה ככל שתתאפשר ייצאו בהמשך לאחר חידוד הנחיות פיקוד העורף.

