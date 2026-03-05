אתא והעמק חוזרות להתאמן, אחרות ממתינות

בעקבות ההקלות שפרסם פיקוד העורף, בהן מותרות התקהלויות עד 50 איש, מתאפשר לקבוצות בישראל לחזור ולהתאמן. בדקנו כיצד מגיבות הקבוצות בליגת העל למצב.

הפועל העמק: הקבוצה חוזרת היום להתאמן עם הישראלים בלבד. הזרים של הקבוצה, השוהים בבולגריה, יחזרו תוך 48 שעות מהרגע שיידרשו לחזור. נכון לעכשיו עוד לא מבקשים מהם לחזור.

בני הרצליה: כרגע בקבוצה לא עשו שינוי. יבחנו בסוף השבוע את המצב מחדש.

הפועל באר שבע/דימונה: הקבוצה צפויה לחזור לאימונים מחר. כרגע עם הישראלים וקודי דמפס, הנמצא בארץ. יתר הזרים יצטרפו בשבוע הבא, ככל שהשקט יישמר . דמיאן דאן וג'ייק או'ניל באילת. סי ג'יי אלבי וברנדון אנג'ל בחו"ל.

קודי דמפס (רועי כפיר)

מכבי רמת גן: הקבוצה תקיים היום אחה"צ פגישת הערכת מצב. הכיוון הוא שהישראלים שבארץ יחזרו להתאמן ביום ראשון. אדם אריאל ועמית אלון בברלין מתאמנים עם אלבה ברלין. השחקנים הזרים כרגע לא כאן ומחכים להתבהרות המצב.

עירוני קריית אתא: הקבוצה חוזרת להתאמן כבר היום, עם הישראלים וכן אריק גאיינס ואדוניס ארמס, שנמצאים בארץ. יתר הזרים התבקשו לחזור לישראל.

מכבי ראשון לציון: הקבוצה עוד לא חוזרת להתאמן. תקבל החלטות בסוף השבוע בהתאם למצב ולהנחיות. קאליל אחמד, נייג’ל פירסון ומרכוס וויליאמס עדיין בארה”ב, די.ג’יי ברנס נמצא בבלגרד, קווה גרנט ואמין סטיבנס בארץ. הזרים שבחוץ לארץ לא התבקשו, כמובן, עדיין לחזור.

אמין סטיבנס (חגי מיכאלי)

עירוני נס ציונה: הקבוצה תחזור להתאמן מחר עם השחקנים הישראלים. הזרים ערוכים לחזור לארץ ברגע שיקראו להם וצפויים לחזור בתחילת השבוע הבא.

מכבי עירוני רעננה: בקבוצה עדיין לא שינו דבר ולא חוזרים להתאמן כרגע.

הפועל גליל עליון: האזור כמובן סמוך לגבול לבנון ושם המצב כרגע שונה. עוד היום לפנות בוקר תושבי הגליל העליון שהו במקלטים. נכון להרגע הקבוצה לא משנה את ההנחיות ולא חוזרת לאימונים. הזרים, כמובן, עדיין בחו"ל.

אליצור נתניה: בקבוצה טרם קיבלו החלטות והיום עדיין לא יתקיימו אימונים. הקבוצה בוחנת את המצב ותחליט בהתאם.