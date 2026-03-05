ארבלואה: ריאל מדריד תילחם על אליפות עד הסוף

מאבק האליפות לא נגמר בספרד, אבל ריאל מדריד חטפה מכה ענקית בכנף כשרשמה הפסד בשני ברציפות במחזור האחרון והיא ראתה את הפער גדל לארבע נקודות מברצלונה. עם כל זאת בראש, הבלאנקוס יתארחו מחר (שישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) אצל סלטה ויגו במטרה לצמק זמנית את הפער לנקודה אחת בלבד.

בינתיים, לקראת המפגש מאמן ריאל אלברו ארבלואה דיבר במסע”ת: “במועדון כמו ריאל הפסדים זה תמיד קשה, כי יש לחץ. אנחנו מרוכזים בסלטה, הכל תלוי בנו כדי לנצח, העבר לא חשוב, צריך להתרכז במשחק הבא. יש עוד 12 משחקים והפער 4 נק’, אז כל עוד יש סיכוי מתמטי נילחם, אני לא יכול לדמיין את ריאל עושה משהו שהוא לא להילחם”.

עוד מארבלואה: “לסיים עונה בריאל בלי תואר? אנחנו במוד אופטימי היום, כל מה שאני חושב עליו זה סלטה ויגו, ולא שום דבר אחר. אני מבין שמצב הרוח לא חיובי כל כך מסביב לקבוצה, אבל בחדר ההלבשה כולנו יודעים שנילחם עד הסוף על כל תואר שנשאר לנו, יש עוד דרך ארוכה גם בליגה וגם בליגת האלופות, לא נוותר על כלום”.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

על אמבפה, האוסן ומסטנטואונו

על קיליאן אמבפה: “אני מדבר איתו כל יום, ויש לנו תמונה ברורה של איך הוא ומה הוא עושה. הוא משתפר בכל יום, וזה תהליך שנלווה אותו בכל יום ויום. בינתיים יש רק חדשות טובות מהכיוון הזה, כי הוא ממשיך להשתפר. הוא נסע לצרפת בליווי המועדון, וג’וד בלינגהאם נסע ללונדון באותה תצורה. הכל עובר דרך ריאל מדריד, לא באופן עצמאי”.

לגבי דין האוסן ופרנקו מסטנטואונו: “אני ברור מאוד לגביהם. יש בקבוצת המילואים שחקנים בגיל של מסטנטואונו, וגם האוסן יכול לשחק שם בהתאם לגילו. אני זוכר מה אמרו על ויניסיוס כשהוא הגיע, ותראו אותו כעת עם שתי זכיות באלופות, אחד הטובים בעולם. חייבים סבלנות, לשחק עבור ריאל זה לא קל, זה דורש הרבה. טעויות זה חלק מהמשחק, הם ילמדו, הקהל צריך לחבק אותם”.