מכבי קריית גת תשוב לאימונים בהתאם להנחיות

בשורה חיובית. מכבי קריית גת, מוליכת טבלת ליגה א' דרום, יכולה לחזור ולהתאמן, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף, שקבע כי החל מהשעה 12:00 היום (חמישי) ישנה הקלה מסוימת בהנחיות, ברקע מבצע "שאגת הארי".

"ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות", נכתב בהנחיות פיקוד העורף החדשות, התקפות מהיום בשעה 12:00 ועד ליום שבת, 07.03, בשעה 20:00. גם במקומות עבודה ניתן לעשות כן, במקומות "שאפשר להגיע מנם למרחב מוגן תקני".

על כן, בשאלת ONE לעיריית קריית גת, עירייה שתחתיה משחקת מכבי קריית גת, מוליכת ליגה א' דרום, נמסר כי עליהם לברר הנושא תחילה מול פיקוד העורף ולאחר מכן יחזרו אלינו עם תשובה חד משמעתית.

לאחר בדיקת עיריית קריית גת מול פיקוד העורף, הרי שנמסרה ל-ONE התגובה הבאה: "קבוצת הבוגרים יחזרו להתאמן בהתאם להנחיות פיקוד העורף". במכבי קריית גת קבעו למחר (שישי) אימון בשעה 09:30 בבוקר, אימון ראשון מאז 19/02.

במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' דרום, מכבי קריית גת הייתה אמורה לצאת לטירה ולפגוש במוצאי השבת שחלף לו (בו התחיל המבצע הצבאי) את מ.כ צעירי טירה, אלא שהמשחק בוטל ויועבר למועד חלופי שייקבע בהתאם לועדת הליגות והגביע של ההתאחדות.