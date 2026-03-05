יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

חוסר המזל של רודריגו יהפוך למזל של ניימאר?

החלום של כוכב סנטוס לשחק במונדיאל חי מתמיד: היעדרות שחקן ריאל עשויה להועיל לאקס ברצלונה במטרה שהציב לעצמו לטוס לארה"ב. בברזיל עוקבים מקרוב

|
ניימאר ורודריגו (IMAGO)
ניימאר ורודריגו (IMAGO)

כל העיניים מופנות כעת ל-16 במרץ. ההודעה ביום שלישי כי רודריגו יחמיץ את המונדיאל טרפה את הקלפים במאבק על מקום בסגל נבחרת ברזיל. ההכרזה הבאה על הסגל, שתתקיים ב-16 במרץ לקראת שני משחקי ידידות בארצות הברית מול צרפת (ב-26 במרץ בבוסטון) וקרואטיה (ב-31 במרץ באורלנדו), תזכה למעקב צמוד במיוחד, בעיקר מצד ניימאר בן ה-34.

הצוות המקצועי של ברזיל "עוקב מקרוב אחרי ההתקדמות הפיזית שלו"

בעוד שחקן סנטוס הביע תנחומים ל"אח הקטן" שלו בפוסט באינסטגרם, ההיעדרות של רודריגו עשויה לסייע לו להשיג את המטרה הגדולה של סוף הקריירה שלו - להשתתף במונדיאל 2026. החזרה שלו לברזיל ב-2025 במדי סנטוס הייתה חלק מהניסיון לחזור לנבחרת, שממנה נעדר מאז הפציעה הקשה מאוד בברך שמאל במשחק מול אורוגוואי ב-17 באוקטובר 2023. לאחר שעבר ניתוח נוסף בסוף דצמבר, שחקן פ.ס.ז' לשעבר כבר שיחק מאז שלושה משחקים וכבש שני שערים.

לפי ‘גלובו אספורטה’, הוא אכן נחשב לאופציה על ידי הצוות המקצועי של ברזיל, ש"עוקב מקרוב אחרי ההתקדמות הפיזית שלו". לפני פרסום הסגל לשני המשחקים הקרובים של ברזיל הוא צפוי לשחק עוד שני משחקים במדי סנטוס מול מיראסול וקורינתיאנס. המאמן קרלו אנצ'לוטי, שנשאל שוב ושוב בנושא, נזהר מאוד כדי לא ליצור ציפיות שווא. בשלב זה ניימאר עדיין אינו בחירה מובטחת, וגם לא האפשרות הראשונה למלא את החלל שהותיר רודריגו, מלך השערים של הסלסאו מאז המונדיאל האחרון עם 8 שערים.

ניימאר ורודריגו (רויטרס)ניימאר ורודריגו (רויטרס)

תחרות חזקה

האופציה הראשונה של הצוות המקצועי עשויה להיות שינוי טקטי, כאשר ויניסיוס יחזור לאגף שמאל, עמדה שבה שיחק בדרך כלל רודריגו, למרות היכולת שלו לשחק בכל עמדות ההתקפה. במקביל יחפשו שחקן מרכזי יותר בחלק הקדמי, כאשר גבריאל מרטינלי נחשב למועמד המוביל. ניימאר כבר לא משחק באגף שמאל וכעת עליו להיאבק על תפקיד התקפי מרכזי יותר בסגל, אלא אם אנצ'לוטי יחליט לחזק דווקא את מרכז המגרש, דבר שלא בהכרח ישרת את מטרותיו.

התחרות צפויה להיות קשה מאוד עבור כוכב ברצלונה לשעבר. מתאוס קוניה, ריצ’ארליסון, ז'ואאו פדרו, קאיו ז'ורז'ה, איגור ז'סוס ו-ויטור רוקה כבר זומנו לנבחרת על ידי אנצ'לוטי מאז שמונה לתפקיד ביוני 2025. גם אנטוני מבטיס נמצא במעקב, כמו גם לואיז הנריקה מזניט. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את אנדריק, בהתאם ליכולת שלו בליון. הדרך לארצות הברית עדיין ארוכה, וניימאר יידע בתוך פחות משבועיים עד כמה הוא קרוב או רחוק מהיעד הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */