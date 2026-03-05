שוב נודדת: קריית שמונה תחל להתאמן בשפיים

הודעת פיקוד העורף ובהמשך גם הודעתה של מנהלת הליגות על חזרת הקבוצות לאימונים היוותה בשורה משמחת לקראת חזרה אפשרית של הכדורגל, אך מי שנמצאת בבעיה היא עירוני קריית שמונה.

כזכור, עוד עם תחילת מלחמת “חרבות ברזל”, הקבוצה של איזי שרצקי העתיקה את פעילותה לאזור המרכז עקב ההפגזות ואזור הלחימה ועד היום נודדת ולא מארחת באצטדיונה הביתי, כאשר כעת, ל-ONE נודע כי הסיטואציה תחזור על עצמה.

במועדון סיכמו הבוקר (חמישי) על חזרה החל מיום ראשון לאימונים בשפיים וזאת בשל הסיטואציה שצוינה. לאחר שיחה עם ההתאחדות לכדורגל ועם יושב הראש שינו זוארץ הוחלט לאפשר לצפוניים להתאמן בבית הנבחרות בשפיים.

שינו זוארץ. סייע לקריית שמונה (חגי מיכאלי)

מבחינת מצב הזרים של הקבוצה, שלושה מהם – כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ’קו ואדריאן אוגריסה, הצליחו להמריא לספרד וספק אם ירצו לחזור לצפון שביומיים האחרונים שוב במוקד. נמניה ליוביסבלייביץ’ כן נמצא בצפון, יאו אקה באילת ואילו עלי מוסה בשארם א שייח במצרים,.

יש להוסיף את האצטדיון עצמו, שחשוף כעת לפגיעה בשנית וגם עבודות השיפוץ בו כרגע הוקפאו בשל המצב. גם אם ירד משמעותית האיום מאיראן, שמכוון כרגע בעיקר למרכז ודרום הארץ, ההערכה היא שהחזית מול לבנון שוב תצבור תאוצה ולא תגיע לסיום בקרוב, בטח לאור אירועי היומיים האחרונים, כך שטרם ברור מתי יוכלו לחזור בכלל לארח באצטדיון ובכלל לחזור לצפון.

יש לציין שבקריית שמונה אין זמן התראה כמו במרכז או בשאר רחבי הארץ ולכן כל שיגור עשוי להיות מסוכן מאוד עבור שחקנים הנמצאים באימון או בפעילות ספורטיבית כלשהי.