יום חמישי, 05.03.2026 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שוב נודדת: קריית שמונה תחל להתאמן בשפיים

למרות החזרה לאימונים של קבוצות הליגה, הירי לצפון עושה את שלו. בקבוצה שוחחו עם ההתאחדות ויתאמנו מראשון בבית הנבחרות. וגם: מצב הזרים והאצטדיון

|
שחקני עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

הודעת פיקוד העורף ובהמשך גם הודעתה של מנהלת הליגות על חזרת הקבוצות לאימונים היוותה בשורה משמחת לקראת חזרה אפשרית של הכדורגל, אך מי שנמצאת בבעיה היא עירוני קריית שמונה.

כזכור, עוד עם תחילת מלחמת “חרבות ברזל”, הקבוצה של איזי שרצקי העתיקה את פעילותה לאזור המרכז עקב ההפגזות ואזור הלחימה ועד היום נודדת ולא מארחת באצטדיונה הביתי, כאשר כעת, ל-ONE נודע כי הסיטואציה תחזור על עצמה.

במועדון סיכמו הבוקר (חמישי) על חזרה החל מיום ראשון לאימונים בשפיים וזאת בשל הסיטואציה שצוינה. לאחר שיחה עם ההתאחדות לכדורגל ועם יושב הראש שינו זוארץ הוחלט לאפשר לצפוניים להתאמן בבית הנבחרות בשפיים.

שינו זוארץ. סייע לקריית שמונה (חגי מיכאלי)שינו זוארץ. סייע לקריית שמונה (חגי מיכאלי)

מבחינת מצב הזרים של הקבוצה, שלושה מהם – כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ’קו ואדריאן אוגריסה, הצליחו להמריא לספרד וספק אם ירצו לחזור לצפון שביומיים האחרונים שוב במוקד. נמניה ליוביסבלייביץ’ כן נמצא בצפון, יאו אקה באילת ואילו עלי מוסה בשארם א שייח במצרים,.

יש להוסיף את האצטדיון עצמו, שחשוף כעת לפגיעה בשנית וגם עבודות השיפוץ בו כרגע הוקפאו בשל המצב. גם אם ירד משמעותית האיום מאיראן, שמכוון כרגע בעיקר למרכז ודרום הארץ, ההערכה היא שהחזית מול לבנון שוב תצבור תאוצה ולא תגיע לסיום בקרוב, בטח לאור אירועי היומיים האחרונים, כך שטרם ברור מתי יוכלו לחזור בכלל לארח באצטדיון ובכלל לחזור לצפון.

יש לציין שבקריית שמונה אין זמן התראה כמו במרכז או בשאר רחבי הארץ ולכן כל שיגור עשוי להיות מסוכן מאוד עבור שחקנים הנמצאים באימון או בפעילות ספורטיבית כלשהי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */