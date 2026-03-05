מגווייר סירב לשלם 50,000 ליש"ט לשוטרים ביוון

הסתבכותו של הארי מגווייר ביוון ממשיכה להעסיק את הכדורגל האנגלי גם 6 שנים לאחר האירועים שהתרחשו באי מיקונוס. בלם מנצ'סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, שמרוויח כ-190 אלף ליש"ט בשבוע, הפסיד אתמול בקרב משפטי ממושך שנמשך שנים בניסיון לנקות את שמו לאחר עימות עם המשטרה המקומית בקיץ 2020.

בית המשפט בעיר סירוס קבע כי ההרשעה המקורית תישאר בתוקף וגזר עליו עונש של 15 חודשי מאסר על תנאי. למרות זאת, הבלם בן ה-33 טען כי מדובר בהחלטה שערורייתית והבהיר כי בכוונתו להמשיך להילחם משפטית ואף לפנות לבית המשפט העליון של יוון כדי להוכיח את חפותו.

לפי גורמים המקורבים לשחקן, במהלך השנים הוצע למגווייר מספר פעמים לשלם 50 אלף ליש"ט כדי להביא לסגירת הפרשה מחוץ לבית המשפט. לטענתם, הבלם סירב לכך באופן מוחלט. גורם המקורב לשחקן אמר: "הציעו להעלים את הפרשה אם הוא ישלם 50 אלף ליש"ט. הוא מעדיף להיות מורשע מאשר לשלם שוחד. לא תהיה שום התנצלות ולא יועבר שום תשלום, והארי ינקה את שמו. הוא לא יפסיק להילחם עד שזה יקרה ויפנה לבית המשפט העליון אם יהיה צורך".

הארי מגווייר (רויטרס)

אותו גורם הוסיף כי עורכי הדין של שוטרים סמויים שהיו מעורבים בתקרית הציעו שוב ושוב להגיע להסדר מחוץ לבית המשפט: "זה תמיד היה עניין של כסף. הוא לא שילם אפילו פני אחד וגם לעולם לא ישלם. במשך 6 שנים אמרו לנו שוב ושוב שאפשר לסיים את זה אם ישלם 50 אלף ליש"ט. הסיבה שזה הגיע עד לכאן היא כי הארי סירב לכך. הכול ייחשף בסרט הדוקומנטרי הקרוב שלו".

העימות במיקונוס והגרסה של מגווייר

האירוע שהוביל לפרשה התרחש באוגוסט 2020 בזמן שמגווייר נופש במיקונוס בווילה שמחירה כ-29 אלף ליש"ט בשבוע יחד עם אשתו פרן, אחותו דייזי, אחיו ג'ו ועוד חברים. החבורה בילתה באזור הבילויים פבריקה והמתינה למיניבוס כאשר, לפי הטענות, שני גברים אלבנים ניגשו אל דייזי. לאחר מכן התפתח עימות, כאשר נטען כי דייזי, שאיבדה הכרה לפרקים, קיבלה לכאורה חומר מטשטש. בני החבורה הכניסו אותה למיניבוס וביקשו מהנהג לקחת אותם לבית חולים, אך דקות לאחר מכן נעצרו על ידי 8 שוטרים בלבוש אזרחי.

מגווייר סיפר בעבר את גרסתו לאירועים ואמר: "המחשבה הראשונה שלי הייתה שאנחנו נחטפים. ירדנו על הברכיים והרמנו ידיים ואז הם התחילו להכות אותנו ברגליים ואמרו שהקריירה שלי נגמרה, שלא אשחק יותר כדורגל. בשלב הזה חשבתי שאין סיכוי שמדובר בשוטרים. ניסיתי לברוח כי פחדתי על החיים שלי". הוא המשיך: "הם לא דיברו, לא הראו תגי זיהוי ולא עשו שום דבר שמראה שהם שוטרים. כולם היו בלבוש אזרחי. הייתה לי יד אחת באזיקים וניסיתי לזוז ולברוח. מזה הגיעו ההאשמות שהם טוענים כלפיי - התנגדות למעצר ותקיפה. לא נתתי שום אגרוף. הם טוענים שפגעתי בגב של מישהו כי משכתי את היד בזמן שניסיתי לברוח כי לא ידעתי מי הם. אני לא חושב שפגעתי בו. נגיד את זה כך: לא פגעתי בו כמו שהם פגעו בי".

"פחדתי על חיי". מגווייר (IMAGO)

אחד השוטרים טען כי מגווייר ואחיו ניסו לשחד את השוטרים, אך הבלם מכחיש זאת לחלוטין. לאחר התקרית הוא בילה 2 לילות במעצר לפני שהועמד לדין, כאשר צוות ההגנה שלו קיבל רק שעתיים להתכונן למשפט. בית המשפט הרשיע אותו אז בגרימת נזק גופני חוזר, ניסיון לשוחד, אלימות נגד עובדי ציבור והתנהגות מעליבה וגזר עליו 21 חודשי מאסר על תנאי. גם אחיו ג'ו וחברו כריסטופר שרמן הורשעו. מגווייר הגיש מיד ערעור שביטל את ההרשעה המקורית, אך המשפטים החוזרים נדחו שוב ושוב בבתי המשפט ביוון בין 2023 ל-2025, עד שההליך חודש אתמול.

בסופו של דבר קבעו השופטים בסירוס כי מגווייר אשם בתקיפה שאינה חמורה, התנגדות למעצר וניסיון לשוחד. מחוץ לבית המשפט אמר התובע יואניס פראדיסיס: "הסיפור המומצא שלו לא שכנע את בית המשפט והוא הורשע שוב. הוא לא הראה שום חרטה והיה יהיר. אנחנו עדיין מחכים להתנצלות. זה לא תואם את ערכי הספורט ואת העובדה שספורטאים אמורים לשמש מודל לחיקוי. אדם עם הרשעה בעבירות אלימות לא אמור להמשיך להופיע כשחקן פרמייר ליג ודמות ציבורית שנערצת על ידי אוהדים צעירים".

למרות ההרשעה, מגווייר פתח אמש בהרכב מנצ'סטר יונייטד במשחק מול ניוקאסל. לפי הדיווחים, פסק הדין לא צפוי לפגוע בסיכוייו לשחק במונדיאל הקרוב. אמנם כניסה לארצות הברית מחייבת הצהרה על הרשעות פליליות במסגרת הוצאת ויזה, אך מקורבים לשחקן טענו כי לא צפויות להיות עליו הגבלות בנושא. עם זאת, מגווייר עדיין מקווה כי יוכל להביא את התיק לדיון נוסף בבית המשפט העליון ולהילחם על ניקוי שמו.