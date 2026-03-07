יום שבת, 07.03.2026 שעה 14:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

בעקבות הפציעות: המציאות החדשה של קאנסלו

ההתפתחות של המגן הפורטוגלי והפציעות של קונדה ובאלדה משנות לחלוטין את תפקידו בברצלונה בשלב מכריע של העונה, ומעכשיו הוא יהפוך לשחקן הרכב קבוע

|
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

מסקנות חיוביות רבות לברצלונה לאחר משחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד, למרות שבסופו של דבר נעצרה ממש על הסף. הקבוצה הקטלונית הגיעה למשחק לאחר הופעה מרשימה מול ויאריאל בליגה, ועשתה עוד צעד קדימה בכל הרמות כדי להביס 0:3 את הקולצ'ונרוס. רק שער אחד היה חסר כדי להשלים את הערב ולכפות הארכה, אך זה לא קרה.

כמעט כל שחקני ברצלונה הציגו את הגרסה הטובה ביותר שלהם מול אתלטיקו. לאמין ימאל, מארק ברנאל, פדרי, פאו קוברסי, שחקנים רבים בלטו והקטינו את החבורה של דייגו סימאונה. גם ז'ואאו קאנסלו, שאם מול לבאנטה לפני מעט יותר משבוע החל להראות מדוע דקו החליט להחתים אותו בחלון החורף, הרי שמול האדומים-לבנים הוא כבר הצדיק לחלוטין את ההחתמה. הוא עשה זאת דרך היכולת שלו על הדשא, וגם הפציעות הלא מוצלחות של ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה אישרו זאת.

התקופה השנייה של הפורטוגלי בקאמפ נואו לא החלה בצורה טובה במיוחד. הפורטוגלי סבל מחוסר המשכיות בחודשים הראשונים של העונה עם אל הילאל והתקשה להסתגל שוב לרמה התחרותית הגבוהה של הכדורגל האירופי. זה היה משהו טבעי ומובן לחלוטין, שלא השפיע עליו אפילו אחרי המשחק החלש שלו באלבסטה. בגיל 31, כשהוא מודע היטב לחוזקות ולחולשות שלו, ז'ואאו ידע שהוא רק צריך זמן כדי להיכנס לכושר ולהחזיר לעצמו את התחושה הטובה. האנזי פליק חיכה לו וכשהגיע הרגע, נתן בו אמון.

זז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

החתמה מוצדקת

וקאנסלו לא היה יכול להגיב טוב יותר. כבר מהשנייה הראשונה מול לבאנטה ניתן היה לראות שחקן שונה לחלוטין מזה שעבר כמעט מבלי להותיר חותם על הדשא במהלך החודש הראשון שלו. חד, מהיר, התקפי, מחויב גם בהגנה. הוא סיפק בישול וחצי בניצחון של ברצלונה מול לבאנטה וזרע את הזרעים לגרסה שהגיעה לשיאה בניסיון הקאמבק ההיסטורי בגביע.

לאחר שהחל כמגן שמאלי ופתח את המשחק לרוחב המגרש, הפציעה המוקדמת של קונדה אילצה את קאנסלו לעבור לעמדת המגן הימני. שם שיחק את רוב 90 הדקות מול אתלטיקו מדריד. הוא הסיר את הספקות לגבי שיתוף הפעולה שלו עם לאמין ימאל והתחבר איתו מצוין גם התקפית וגם הגנתית, היה כמו סכין בהתקפה ובישל למארק ברנאל את השער השלישי של הערב. מתוך 112 פעולות במשחק, מסר 77 מסירות מדויקות, השלים 2 דריבלים, חילץ 3 כדורים וניצח 6 מאבקים.

זז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

אם בזכות השיפור ביכולתו והפציעה של קונדה כבר היה ברור למדי שהאנזי פליק יצטרך אותו לפחות עד לפגרת הנבחרות בסוף החודש, תקופה שבה ברצלונה תשחק 3 מחזורים חשובים בליגה ואת שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, הרי שכאשר אלחנדרו באלדה ביקש חילוף במחצית השנייה זה הפך לברור עוד יותר.

כל האפשרויות של פליק בהגנה

עד שקונדה ובאלדה יחזרו מהפציעות השריריות שלהם, ז'ואאו קאנסלו יהיה אחת משתי האפשרויות של פליק בשני האגפים בהגנה. הוא יחלק את האגף השמאלי עם ג'רארד מרטין ואת הימני עם אריק גארסיה. מארק קסאדו יכול לשמש גם הוא כאפשרות חירום בעמדת המגן הימני, והוא כבר שיחק שם מול גוודלחרה בסיבוב הראשון של גביע המלך. צריך לזכור שגם ז'ופרה טורנטס, ההימור הגדול של המועדון לעתיד בעמדת המגן השמאלי, צפוי להיעדר כ-3 חודשים.

במרכז ההגנה נותרו פאו קוברסי ורונאלד אראוחו כשני הבלמים הטבעיים היחידים (לאורוגוואי יש גם ניסיון כמגן ימני, אך לא תחת פליק), ולכן המאמן הגרמני יצטרך לשחק עם השחקנים הרב-גוניים בהתאם לצרכים שלו וליריבות: האגף שבו ישחק קאנסלו ישחרר את אריק גארסיה או את מרטין לשחק כבלם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */