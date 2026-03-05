"הליגות יושלמו, עוד נשחק מול איראן וסעודיה"

בעיצומה של מערכה צבאית נרחבת שמשתקת את שגרת החיים בישראל, שר התרבות והספורט מיקי זוהר משדר ביטחון רב לגבי המשך עונת המשחקים.

בזמן שחלק משחקני נבחרת הכדורסל עדיין ממתינים לשובם מקפריסין והליגות המקומיות נמצאות בהקפאה, זוהר חושף בראיון ONE את תמונת המצב ומסמן תאריכי יעד אופטימיים לחזרת המגרשים לפעילות, תחילה ללא קהל, ובהמשך עם יציעים מלאים.

עם מבט קדימה להסרת האיומים הביטחוניים, השר כבר חולם על נורמליזציה ספורטיבית אזורית שתכלול אפילו ביקורים היסטוריים במדינות שהיו עד לא מזמן אויבות מרות.

אוהדי מכבי תל אביב, גם הם ממתינים לחזרתם (רדאד ג'בארה)

הצפי לחזרת הליגות והקהל

הספורט הישראלי מושבת כרגע. חלק מהשחקנים והצוות המקצועי של נבחרת ישראל בכדורסל תקועים בקפריסין. מה לגבי החזרה שלהם לארץ?

"לפי המידע שיש בידיי, ביום שישי בעזרת השם צפויים שחקני הנבחרת לחזור לישראל. הזרים נמצאים בבלגרד ומנסים כמובן לשמור על כושר בסיסי. הרצון של כולנו הוא כמובן להחזיר את הליגה לפעילות. ביום ראשון הקרוב נעשה הערכת מצב ונהיה בקשר רציף מול פיקוד העורף, ולאחר מכן נעדכן את הקבוצות ואת הספורט הישראלי מה הצפי ומה כדאי לעשות.

אני אומר חד משמעית: אנחנו רוצים שכל הליגות יסתיימו. פעלנו כל הזמן כדי שהמלחמה לא תמנע מהליגה להמשיך להתקיים. יכול להיות שנשקול בשלב הראשון את האפשרות לחזור לזמן קצר בלי קהל, ולאחר מכן להחזיר את הקהל למגרשים מהר מאוד, ככל שזה יתאפשר. ככל שהיכולת של האויב לתקוף פוחתת, ככה גוברים הסיכויים שנחזיר את הפעילות מהר יותר".

נבחרת ישראל בכדורסל, צפויה לחזור בשישי (IMAGO)

קודם כל יש את עניין החזרה לאימונים, שבעקבות החלטת פיקוד העורף על ההקלות הם חזרו החל מהיום.

"כמובן. יש חזרה לאימונים ומשם כנראה למשחקים ללא קהל ולאחר מכן עם קהל. הכל בסופו של דבר תלוי ביכולת של הצד השני להמשיך ולתקוף את ישראל. על פניו זה נראה שזה הולך ופוחת, ולכן אפשר גם לגלות סימנים של אופטימיות".

אתה אופטימי שהליגות בכדורגל, בכדורסל ובשאר הענפים יסתיימו פה העונה כמו שצריך?

"חד משמעית כן. אני חושב שאני יכול לומר באופן מאוד אחראי שמירב הסיכויים שאנחנו נחזור לפעילות, נשלים את העונה ונשחק אותה עד תומה. זה כמובן יהיה בצורה מקצועית וספורטיבית. לגבי חזרת הקהל למגרשים, גם זה דבר שאולי קצת מוקדם לדבר עליו, אבל ברגע שזה יתאפשר גם זה יקרה. הימים הקרובים הם מאוד קריטיים. אם תהיה הצלחה כמו שאנחנו צופים, יש סיכוי אמיתי שנוכל לחזור בהדרגה לפעילות של הספורט הישראלי".

"אופטימי, הימים הקרובים הם קריטיים" (חגי מיכאלי)

הסיוע הכלכלי והאירוח באירופה

אם הקהל לא יחזור הקבוצות אוטוטו ידפקו לך בדלת ויבקשו כסף.

"כמו בעבר שמרנו על הקבוצות ומנענו מהן קריסה כלכלית בתקופת המלחמה, ולאורך כל הדרך הוכחנו שאנחנו נותנים מענה ופתרונות".

אנחנו רואים כבר שקבוצות הכדורסל של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, המשחקים הביתיים שלהן באירופה יהיו מחוץ לישראל.

"לא בהכרח עד סוף השנה. כרגע זו ההחלטה של היורוליג וכמובן שזו החלטה הגיונית ואנחנו כמובן מקבלים אותה בהבנה ובהסכמה. אבל ברגע שהסיפור הביטחוני יסתיים, יכול מאוד להיות שיחזרו המשחקים בחזרה לישראל, כי הרי לא יהיה עוד איום של טילים. אני לא חושב שלמישהו יש רצון שהמלחמה הזו תימשך חודשים.

המערכה הזו תסתיים יחסית יותר מוקדם ממה שאנשים חושבים, וגם כל המשחקים יחזרו לארץ ללא יוצא מן הכלל. לעניות דעתי, גם בכדורגל יחזרו לארץ, כי ברגע שהאיום מוסר, אין יותר שום איום על ישראל מבחינה ביטחונית. אין יותר לאף אחד סיבה לא לחזור לשחק בישראל, וכולם יהיו בטוחים ושקטים פה".

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

חזון המזרח התיכון החדש בספורט

אני אשאל אותך משהו שהוא כיום כמובן הזוי: אתה חושב שיכול להיות שבעתיד נראה משחק בין ישראל לאיראן?

"האמת היא שכן. אני חושב שהיום אולי יותר מתמיד, יש סיבה להיות אופטימי שיש סיכוי שישראל תארח את איראן או תתארח באיראן במשחק ידידות, וזה כמובן אחרי שהמשטר האפל הזה שיש שם ייפול. אנחנו יודעים שיש נבחרת איראנית לא רעה בכלל, זה יהיה משחק מאוד קשה לישראל.

אנחנו אוהבים לנצח את איראן, אז יכול להיות שכאן תהיה לנו בעיה שאנחנו יכולים להפסיד להם. אבל בסוף אם זו מדינה ידידותית, שעושה שלום עם ישראל וישראלים יכולים להגיע לשם באופן חופשי, הדבר האחרון שיטריד אותנו זה להפסיד להם במשחק נבחרת".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

זה גם נראה היום יותר קרוב מתמיד שאולי יהיה פה, לא עוד הרבה שנים, משחק מול סעודיה. סילבן אדמס חלם בזמנו להביא לארץ טורניר של המדינות האזוריות.

"אחרי שאיראן תשנה את המשטר שלה, אני חושב שייפתחו עוד הרבה הזדמנויות לכל האזור וכל המזרח התיכון ירצה כבר לשנות את מערכת היחסים מול ישראל ולהפוך את זה לנורמלי. מה שנקרא נורמליזציה, וזה דבר שאגב ישנה את כל המשוואה גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הספורטיבית-תרבותית. אם וכאשר התוצאות של המלחמה יהיו טובות, אנחנו נביא לשגשוג ופריחה חסרי תקדים של המדינה בגלל שהמצב יהיה שונה והביטחון יהיה שונה. אני מקווה מאוד שבקרוב נראה את זה קורה".