אזעקה באימון הפועל, שעוד לא מחזירה את הזרים

הפועל תל אביב חזרה בצורה הדרגתית לאימונים. האדומים ערכו היום (חמישי) אימון בוקר בחדר כושר בחלוקה לשתי קבוצות ולאחר מכן ערכו אימון קל על כר הדשא בחודורוב.

בתחילת ההתכנסות בחדר הכושר, התראת ירי טילים מאיראן שלחה את כולם למרחב המוגן. מאמן הקבוצה אליניב ברדה יצטרף מחר לאימונים, שבמועדון שוחחו גם עם השחקנים הזרים ועדכנו אותם על ההקלה בהנחיות.

כרגע החזרה שלהם לישראל לא על הפרק, שכן במועדון מעדיפים לבחון בימים הקרובים האם התנאים לחזרה יבשילו. כל הזרים הביעו רצון גדול לחזור לקבוצה ולסייע במאבק הצמרת עד לסיום העונה.