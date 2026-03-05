דיווח: בנפיקה מצטרפת למרוץ אחרי ענאן חלאילי

אחרי שלפני שבוע עלה דיווח ב’דיילי מייל’ האנגלי כי ניוקאסל מעוניינת בענאן חלאילי, כעת העיתונאי המוערך סשה טבוליארי מדווח כי קבוצת פאר נוספת מצטרפת למרוץ אחר הישראלי.

על פי הדיווח, הקיצוני של אוניון סן ז'ילואז נמצא בראש רשימת הסקאוטינג של המועדון הפורטוגלי ואף עשוי להפוך לעדיפות הראשונה בשוק ההעברות עבור המועדון בחלון הקיץ הקרוב.

הפריצה המשמעותית של שחקן נבחרת ישראל הגיעה העונה בליגת האלופות, שם כבש שלושה שערים במדי הקבוצה הבלגית. בין היתר הבקיע צמד בהפסד 3:2 למארסיי בדצמבר האחרון, והוסיף שער ניצחון יוקרתי במשחק הביתי מול אטאלנטה.

בנוסף להצלחה באירופה, הישראלי עושה חייל גם בליגה המקומית בבלגיה ובאופן כללי חובה פריצה משמעותית. בגיל 21 בלבד הוא עשוי לעשות את קפיצת המדרגה היישר למועדון פאר אירופי.