מטורף: קיבל חולצה משחקן ראיו, והוריד 30 ק"ג

רגע מיוחד בתוכנית הרדיו בתחנה של ה’מארקה’ הפך לסיפור מרגש על כדורגל, אנושיות ושינוי אישי, והכל בזכות מפגש מקרי של אוהד עם מגן ראיו וייקאנו, איבן באליו. האוהד סיפר בתוכנית כי הכל התחיל ביום משחק שגרתי.

“הגעתי למגרש כאילו זה עוד משחק רגיל. במהלך החימום קמתי וצעקתי לאיבן באליו. הסתקרנתי שהוא אלבני כי בדיוק עמדתי לנסוע לאלבניה. אחרי המשחק הוא ניגש אליי ונתן לי את חולצת החימום שלו”, שיתף האוהד.

לדבריו, המחווה הקטנה הזו הפכה לרגע משמעותי במיוחד. “אמרתי בצחוק שהחולצה תתאים לי, אבל באותו רגע שקלתי 110 קילו”, סיפר בחיוך. מבלי שהתכוון לכך, באליו הצית אצלו ניצוץ, וכעבור מספר חודשים הוא הוריד 30 ק”ג.

השלימה פערים: 0:3 לראיו על אוביידו

כעבור כמה חודשים: באליו זיהה אותו

כמה חודשים לאחר מכן האוהד הגיע לאצטדיון בווייקאס כדי לצפות במשחק של ראיו וייקאנו, ושם הופתע לגלות שהמגן זוכר אותו. “הוא ניגש אליי, בירך אותי, זכר מי אני ואפילו נתן לי את החולצה שלו. המחווה הזאת פשוט כבשה אותי”, אמר.

כיום, אחרי שינוי פיזי מרשים והורדה משמעותית במשקל, הוא מספר בגאווה שחולצת המשחק של באליו כבר מתאימה לו בדיוק, סיפור קטן על כדורגל, השראה וכוחם של רגעים אנושיים שמתרחשים מחוץ לקווים.