שטינברג: כל עוד יש אזעקות, לא נחזיר את הליגה

על רקע אישור פיקוד העורף לחזור לאימונים, במנהלת ליגת העל בכדורסל לא ממהרים לקבל החלטות בנוגע לחידוש המשחקים. ארי שטינברג, יו"ר המנהלת, אמר בשיחה עם ONE כי בכוונת המנהלת לשבת היום (חמישי) ולגבש מתווה שיאפשר את החזרת הליגה בביטחון מקסימלי, אך גם הבהיר כי המצב הביטחוני הנוכחי עדיין מהווה מכשול משמעותי.

"נשב היום ונחליט על מתווה, אבל לא ניקח סיכונים", הסביר שטינברג, והוסיף: "כל עוד יש פה אזעקות, לא נחזיר את הליגה. רק הלילה היו לנו שלוש או ארבע אזעקות. אין לנו שום עניין שהזרים לא ירצו להיות פה ולא ניקח שום סיכון, בטח לא עם השחקנים הזרים ובני משפחותיהם".

לסיכום, הדגיש יו"ר המנהלת את החשיבות שבקבלת החלטות שקולה: "אין לנו שום עניין לפעול במהירות שבסופו של דבר רק תפגע בנו. אם צריך, נחכה כמה ימים כדי לדעת לאן זה הולך".