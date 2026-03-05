יום חמישי, 05.03.2026 שעה 12:30
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

דוברת שוב הגיע לשיא עונתי, שארפ כיכב ביוסטון

הישראלי של מיאמי קלע 12 נקודות ב-69:77 על SMU, רכז הקוגרס נצץ עם 19 נקודות ב-66:70 על נורת’ווסטרן. פרדו ועומר מאייר חזרו לנצח אחרי 2 הפסדים

|
נועם דוברת (IMAGO)
נועם דוברת (IMAGO)

ליגת המכללות של ארצות הברית המשיכה גם הלילה (בין רביעי לחמישי) עם מספר שחקנים ישראלים ששותפו במדי הקבוצות שלהם, בזמן שהאמריקאים ממתינים ל”מרץ המשוגע” המתקיים מאמצע החודש השלישי לשנה עד תחילת אפריל, שם מתקיים טורניר אליפות המכללות.

נועם דוברת ומיאמי המשיכו את התקופה הנהדרת שלהם ורשמו ניצחון 69:77 חשוב על SMU, שהבטיח להם דירוג גבוה במיוחד לקראת הטורניר המדובר. הישראלי לא פתח בחמישייה, אך השווה את השיא העונתי מבחינתו שוב עם 12 נקודות ב-14 דקות על הפרקט, בנוסף לריבאונד אחד. משחק שני ברציפות שבו הגארד כחול-לבן קולע ארבע פעמים מחוץ לקשת.

דוברת היה חד במיוחד במחצית הראשונה, כשקלע את כל שלוש הזריקות שלו לשלוש ואף סיים את המחצית עם שלשה חשובה שהעניקה למיאמי יתרון משמעותי. מיאמי ממשיכה בעונת הפריצה שלה תחת המאמן החדש ג’אי לוקאס, כשדוברת הצעיר ממשיך לבסס את מעמדו ברוטציה עם תרומה התקפית חשובה מרחוק.

נועם דוברת (רויטרס)נועם דוברת (רויטרס)

שארפ כיכב, מאייר ופרדו חזרו לנצח

גם עמנואל שארפ תרם לניצחון של קבוצתו יוסטון. האמריקאי-ישראלי סיפק 19 נקודות וריבאונד אחד עבור הקוגרס ב-64:77 שלהם על הביילור ברס. עם נתון של 5 מ-10 מהשלוש, הרכז היה בין המצטיינים אצל יוסטון שעלתה למאזן של 25 ניצחונות אל מול 5 הפסדים בלבד. אגב, זה היה משחק הבית האחרון של יוסטון ונערך טקס פרידה משארפ.

מלבד דוברת ושארפ, גם עומר מאייר שיחק, אך בניגוד לשניים הקודמים, הוא לא הצליח לבוא לידי ביטוי הפעם ברמה האישית. קבוצתו פרדו אומנם עצרה רצף של שני הפסדים עם 66:70 על נורת’ווסטרן, אך בן ה-19 לא סיפק נקודות, אסיסטים או ריבאונדים ב-9 הדקות שלו על המגרש.

