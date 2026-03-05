הדבר הבא באנגליה כבש נגד סיטי. יצטרף אליה?

השער של אליוט אנדרסון חיזק אתמול (רביעי) את הנטייה של מנצ'סטר סיטי לשלם תמורתו סכום כמעט בלתי מוגבל בקיץ הקרוב. הקשר המרכזי של נוטינגהאם פורסט שלח אתמול כדור מושלם ממרחק לפינה התחתונה של ג'אנלואיג'י דונארומה, קבע 2:2 באיצטדיון איתיחאד, קטע לסגנית האלופה רצף של 4 ניצחונות ליגה והקטין משמעותית את סיכוייה להקדים את ארסנל במאבק על הכתר.

התותחנים גברו על ברייטון והגדילו את יתרונם בפסגה ל-7 נקודות עם משחק עודף. במקביל, התיקו איפשר לפורסט לא לצלול אל מתחת לקו האדום, ואנדרסון ישקיע את כל מאמציו במחזורים הקרובים על מנת לשמור את קבוצתו בפרמייר ליג. לאחר מכן, הוא עשוי לעשות צעד גדול קדימה. בגיל 23, השמיים הם הגבול מבחינתו, ושתי היריבות ממנצ'סטר, סיטי ויונייטד, צפויות להילחם עליו ראש בראש.

המחיר יהיה גבוה, ולפי הערכות מסוימות עשוי להאמיר ליותר מ-100 מיליון ליש"ט. יש בכך הגיון בתנאי השוק הנוכחיים. חוזהו של אנדרסון בנוטינגהאם פורסט תקף עד קיץ 2029, מחירו עמד על 35 מיליון ליש"ט כאשר הוא נרכש מניוקאסל בקיץ 2024, ומעמדו התחזק מאוד בתקופה שחלפה מאז. הקשר היה אחד המצטיינים בעונה שעברה, כאשר פורסט סיימה באופן סנסציוני במקום השביעי, ואפילו נאבקה במשך חודשים ארוכים על מקום בליגת האלופות. העונה מצבה של הקבוצה הורע כתוצאה מניהול שערורייתי, אבל אנדרסון המשיך בנסיקה בכל זאת, ותפס מקום קבוע לא רק בסגל נבחרת אנגליה אלא אפילו בהרכב.

אליוט אנדרסון. איזו בעיטה (IMAGO)

תומאס טוכל מעריץ את כישוריו של אנדרסון. אחרי שהעניק לו הופעת בכורה בספטמבר, ציין מאמן הנבחרת: "אליוט הוא כדורגלן יוצא מהכלל. הוא פיזי מאוד ונייד מאוד כקשר אחורי. הוא אוהב משימות הגנתיות ונכנס לתיקולים. הוא אוהב למסור, אוהב לחפש מקומות פנויים בין השורות ונמצא כל הזמן בתנועה. פשוט תענוג לראות אותו". מאז רואה בו הגרמני שותף אופטימלי לדקלאן רייס במרכז המגרש של אנגליה, וזה צפוי להיות המצב גם במונדיאל הקרוב.

רייס ייצג את אירלנד בתחילת דרכו, ומשעשע למדי להיזכר כי אנדרסון לבש את מדי סקוטלנד בנבחרות הצעירות. הוא אנגלי לכל דבר ונולד בפרברי ניוקאסל, אבל סבתו סקוטית וזה איפשר לו את חופש הבחירה. כאשר שיחק באקדמיה של ניוקאסל אהובתו, הוא לא משך תשומת לב מצד ההתאחדות האנגלית, והעדיף לנצל את ההזדמנות שהייתה לו בסקוטלנד. באוגוסט 2023, אחרי שהחל להוכיח את עצמו בפרמייר ליג, הוא קיבל זימון מהמאמן סטיב קלארק לסגל נבחרת סקוטלנד הבוגרת, הגיע למחנה האימונים ועזב אותו בלי לשחק בגלל פציעה לכאורה. בדיעבד, הוא הודה כי היה זה רק תירוץ. לפתע, הפנים אנדרסון שיהיה לו סיכוי באנגליה וממש לא רצה לוותר עליו. הערכתו העצמית עלתה, ומאז רק המשיכה לצמוח.

תומאס טוכל. מעריץ את כישוריו של אנדרסון (IMAGO)

גם בניוקאסל סברו שהוא צפוי להתפתח לשחקן ברמה הבינלאומית הגבוהה, המאמן אדי האו שיבח אותו בכל הזדמנות, והכוונה הייתה להאריך את חוזהו לטווח הארוך. ואולם, התברר שהוא בכל זאת לא הוערך מספיק, כי כאשר נקלע המועדון בשליטה הסעודית לצורך למכור שחקנים על מנת לעמוד בתקנות הכלכליות של הליגה ולהימנע מהפחתת נקודות, סומן אנדרסון כנכס שניתן לשווק. הקשר ממש לא רצה לעזוב, אך הוסבר לו שזו הדרך הנכונה מבחינתו לסייע לה. בדיעבד, הוא מאושר מהמהלך כי הוא איפשר לו התקדמות מקצועית מהירה הרבה יותר.

בניוקאסל, תפסו ברונו גימראייש, ז'ואלינטון וסנדרו טונאלי את המקומות בהרכב, ולכן אנדרסון היה אופציה לרוטציה במקרה הטוב. בנוטינגהאם פורסט בנה המאמן נונו את מרכז המגרש סביבו, והתוצאה הייתה מזהירה. "לבוס יש השפעה גדולה מאוד עליי. הוא נתן לי חופש פעולה לעשות את הדברים כפי שאני רואה רוצה. החופש הזה הוא הבסיס. נונו פשוט מאמין בי, וזה הדבר החשוב ביותר. אני מודה לו על כך מאוד", הוא אמר בספטמבר האחרון כאשר זומן לנבחרת ומשך תשומת לב תקשורתית.

נונו אספריטו סאנטו. חייב לו הרבה (IMAGO)

לצערו הרב, פוטר הפורטוגלי ימים ספורים לאחר מכן בצל מתיחות בלתי נסבלת עם המנהל הספורטיבי החדש אדו. הבעלים, אבנגלוס מרינאקיס, לקח את הצד של הברזילאי, ונוטינגהאם פורסט נכנסה לסחרור. בעוד נונו התאים לסגל כמו כפפה ליד, התקשה אנג' פוסטקוגלו ליישם את סגנונו עם הסגל שעמד לרשותו ופוטר תוך 39 ימים. שון דייץ' הגיע במקומו ועשה עבודה סבירה ביותר, אבל גם הוא פוטר בצעד אבסורדי בחודש שעבר, וכעת יש לנוטינגהאם פורסט מאמן רביעי העונה בדמותו של ויטור פריירה – שיא פרמייר ליג בכל הזמנים. אז לא מפתיע שהיא שקועה בתחתית, אבל העניין הוא כי אנדרסון הצטיין גם בנסיבות אלה. הוא קיבל אשראי בלתי מוגבל מכל המאמנים, השתלב במערכים הטקטיים של כולם, וגילה גמישות טקטית מרשימה.

למעשה, הוא יודע לעשות הכל במרכז המגרש. אפשר לראות בו קשר אחורי קלאסי כי הוא שורף שטחים ללא הפסקה ומוביל את הליגה בחילוצי כדור בפער עצום מכל היתר עם ממוצע של 8.3 למשחק. אנדרסון אתלטי מאוד למרות שגובהו 179 סנטימטרים בלבד, ונכנס בחדוה למאבקים פיזיים מול שחקנים שנראים חסונים ממנו. מצד שני, הוא מעולה בניהול התקפות ומדייק במסירות גם כאשר הוא שולח אותן לעומק ולא לרוחב. קווין דה בריינה היה המודל שלו לחיקוי לאורך השנים, והוא בהחלט רואה את עצמו כסוג של פליימייקר. הוא אף מתמחה בביצוע המצבים הנייחים בנוטינגהאם פורסט.

קאסמירו. אנדרסון יהיה היורש שלו? (IMAGO)

איך שלא תסתכלו על זה, אנדרסון מצטיין עם הכדור ובלעדיו, וכולם מגדירים אותו כמקצוען למופת. "אליוט הוא כדורגלן שנחוש להפיק את המקסימום מהקריירה שלו. הוא רוצה להשתפר ולהגיע לרמה הכי גבוהה שניתן. הוא רוצה לדאוג שכל מה שהוא עושה על המגרש ומחוצה לו נכון. המנטליות שלו מושלמת, ולכן הוא צפוי להשתדרג עוד ועוד. אסור לשים לו גבולות, כי הפוטנציאל שלו כביר", אמר פוסטקוגלו במהלך הקדנציה הקצרה שלו.

בניוקאסל הצטערו כבר בעונה שעברה על הפספוס, אבל אנדרסון מסתכל כעת רק קדימה. אופציות רבות יהיו פתוחות בפניו בקיץ, ושתי הנציגות של מנצ'סטר אכן צפויות להגיש לו הצעות מפתות. באולד טראפורד רואים בו יורש אידיאלי לקאסמירו, שכבר הודיע כי יעזוב את השדים האדומים בתום העונה. אנדרסון לא נופל מהברזילאי בכל הקשור לרוח לחימה, ואף עשוי לשדרג את הקישור בזכות הכישורים ההתקפיים שלו. מאידך, פפ גווארדיולה רואה בו שחקן שיהיה מסוגל להשתלב במערך הגמיש שלו כי הוא יכול למלא מגוון של עמדות תוך כדי משחק. אנדרסון יכול להוות גיבוי לרודרי בעמדת הקשר האחורי, אך גם לקבל תפקיד קדמי יותר.

גם צ'לסי נמצאת בתמונה (איך לא?), ובגרמניה מדווחים כי באיירן מינכן רואה באנדרסון אופציה מעולה לשדרוג הקישור של וינסנט קומפאני. אין לדעת כיצד זה יסתיים ומה יהיה מחירו הסופי, אבל השער אתמול העלה את המוניטין של הקשר אפילו יותר. בעונה שעברה היו לו שני שערים, וכעת מצא את הרשת בפעם השנייה גם העונה. זו נקודה בה עדיין נדרש שיפור משמעותי, ואם יאיים יותר ממרחק כפי שעשה אתמול, יהיה אנדרסון כדורגלן שלם אפילו יותר. יש להניח שהוא עובד גם על זה ביסודיות, ואם הכל ילך כשורה הוא מסוגל להפוך לסופרסטאר אמיתי.