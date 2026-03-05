יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:22
ליגה גרמנית 25-26
6323-8824באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4433-4624לייפציג5
4329-4524באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2635-2624המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

מהפכה בפיתוח הכדורגלנים הצעירים מ-2026/27

גרמניה משיקה ליגת U21 חדשה: מנהלת הליגות הגרמנית אישרה הקמת מסגרת תחרותית חדשה לשחקנים עד גיל 21 מקבוצות מהליגה הראשונה והשנייה. הכל בפנים

|
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

בקרוב בישראל? המיזם החדש של מנהלת הליגות הגרמנית נועד להעניק דקות משחק נוספות לכישרונות צעירים, בגילאי 12-21 ולגשר על הפער משכבר השנים בין מחלקות הנוער לכדורגל המקצועני, מהליגה הראשונה והשנייה. מדובר במהלך משמעותי בפיתוח הכדורגלנים הצעירים בגרמניה.

בישראל, התקבלה החלטה ליישם בשטח את ליגת נוער ב', כשהמטרה היא להקים ליגה נוספת, בה ישחקו שחקנים העולים מליגת נערים א' לשנה ראשונה נוער, ואלו ישחקו יותר, כלומר יקבלו יותר דקות משחק ושלא ילכו אותם שחקנים לאיבוד, מה שקורה בלא מעט מקרים. סעיף זה נפל מספר פעמים בעבר ועתה עלה מחדש ואף קיבל אור ירוק בוועדת הנוער באמצע העונה.

מנהלת הליגות הגרמנית אישרה את הקמת ליגת U21 החדשה שתצא לדרך החל מעונת המשחקים. הליגה תיועד לשחקנים צעירים (17-21) מהקבוצות המקצועניות של שתי הליגות הבכירות, הבונדסליגה והבונדסליגה השנייה ותשמש מסגרת נוספת שנועדה להעניק לכישרונות הצעירים דקות משחק תחרותיות בדרך להשתלבות בקבוצות הבוגרות.

שחקני הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ההחלטה התקבלה במסגרת אספת המועדונים של 36 קבוצות שתי הליגות הבכירות בגרמניה, שהצביעו בעד יצירת התחרות החדשה. מדובר במהלך שנועד לחזק את מערכת פיתוח השחקנים במדינה ולספק פתרון לבעיה שעלתה בשנים האחרונות, המעבר המורכב בין כדורגל הנוער לכדורגל המקצועני בגרמניה.

המהלך נולד מתוך תהליך עבודה רחב שהחל בשנת 2025 במסגרתו הקימה המנהלת קבוצת מומחים ייעודית שמטרתה לבחון את עתיד פיתוח הכדורגלנים בכדורגל המקצועני בגרמניה. בקבוצה השתתפו נציגי המנהלת, נציגי מועדונים, גורמים מהתאחדות הכדורגל הגרמנית וכן מומחים חיצוניים.

המנדט שניתן לקבוצה היה לזהות את נקודות החולשה במערכת פיתוח השחקנים ולהציע צעדים אופרטיביים לשיפור המצב. ועתה, על פי התכנון, הליגה החדשה תהווה תחרות נוספת ולא צפויה להחליף המסגרות הקיימות. קבוצות המועדונים יוכלו להשתתף בה באופן וולונטרי, והמבנה החדש נועד להשלים את מערך קבוצות המילואים והליגות האזוריות הקיימות בגרמניה.

גישור על הפער בין הנוער לבוגרים

על פי הממצאים, מבנה הליגות הקיים אינו מספק עבור רוב השחקנים הצעירים מסלול מעבר מספק בדרך אל הקבוצות הבוגרות. למעשה, חסר שלב ביניים תחרותי שיאפשר לשחקנים להמשיך להתפתח בקצב המתאים לפני השתלבות מלאה בכדורגל המקצועני. הבעיה מתחדדת עוד יותר לנוכח העובדה שבגרמניה שחקנים צעירים בליגות הבכירות מקבלים פחות דקות משחק.

שחקני הנוער של מכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני הנוער של מכבי תל אביב (שחר גרוס)

ההשוואה לכך, נעשתה למדינות מובילות אחרות באירופה, כדוגמת אנגליה, איטליה וספרד. דווקא בגיל שבו דקות משחק ברמה גבוהה הן גורם קריטי להתפתחות מקצועית, רבים מהשחקנים אינם זוכים למספיק זמן על כר הדשא. אחת המטרות המרכזיות של הליגה החדשה היא לאפשר לשחקנים צעירים להתחרות ברמה גבוהה יותר ולקבל זמן משחק משמעותי.

לדברי מנכ"ל המנהלת, מארק לנץ, פיתוח שחקני נוער ברמה גבוהה הוא גורם מרכזי לעתידו של הכדורגל הגרמני. לדבריו, התוצאות בתחום זה בשנים האחרונות אינן מספקות, ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא מחסור בדקות משחק משמעותיות עבור כישרונות צעירים. התחרות החדשה, לדבריו, נועדה להעניק לשחקנים הללו הזדמנות נוספת לשחק ברמה תחרותית ולהאריך את תקופת ההתפתחות המקצועית שלהם.

בנוסף, כל קבוצה תוכל לשלב עד ארבעה שחקנים מעל גיל 21 בסגל למשחקים (מעין חריגי גיל, כמו בארץ). האפשרות הזו נועדה בין היתר לסייע לשחקנים החוזרים מפציעות ממושכות או לכאלו הזקוקים לדקות משחק נוספות לצורך חזרה לכושר תחרותי. התחרות החדשה אמורה ליצור "שלב ביניים" מקצועי יותר, שיאפשר לשחקנים להסתגל לקצב ולדרישות של הכדורגל הבכיר.

פורמט תחרותי ייחודי

על פי התכנון הראשוני, מבנה הליגה יהיה שונה מליגות רגילות. העונה צפויה להתחלק לשני חלקים: הראשון מאוגוסט עד דצמבר והשני מינואר עד אפריל. כל חלק יעמוד בפני עצמו מבחינת הדירוג והטבלה. בסיום כל אחד משני החלקים יעפילו שתי הקבוצות הטובות ביותר לשלב פיינל פור, טורניר גמר שיכריע את זהות האלופה.

שחקני הפועל תל אביב בנוער (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בנוער (ראובן שוורץ)

שיטת המשחקים עצמה צפויה להתבסס על מודל "שווייצרי", בדומה לפורמטים הנהוגים בכמה מפעלי כדורגל בינלאומיים. המשמעות היא שלא כל הקבוצות ישחקו זו מול זו, אלא ייקבעו מפגשים על פי דירוגים ופרמטרים שונים. בפועל, בכל חלק, כל קבוצה צפוייה לשחק בין שלושה לשישה משחקים בלבד.

היבט נוסף שנלקח בחשבון הוא עלויות המועדונים. לפי ההערכות, ההשתתפות בליגה תצריך הוצאות נמוכות יחסית, כ-30 אלף אירו לעונה בלבד, כאשר המשחקים ייערכו בדרך כלל במרחק של עד 250 קילומטרים בין המועדונים. כמו כן, משחקים יוכלו להתקיים במגרשים ניטרליים. אגב, מרבית המשחקים צפויים להיערך ללא קהל, במטרה לצמצם את ההוצאות הארגוניות.

חלק מרפורמה רחבה בפיתוח שחקנים

הרעיון להקמת הליגה החדשה התגבש במסגרת קבוצת עבודה שהוקמה כדי לבחון את עתיד פיתוח השחקנים בכדורגל הגרמני. בין הדמויות שהיו מעורבות בדיונים נמצאים אנשי מקצוע בכירים בכדורגל המקומי, אשר הדגישו את הצורך בשינוי מבני במערכת. לפי גורמים המעורים בתהליך, אחד המקורות להשראה היה המודל האנגלי של פרמייר ליג 2.

כלומר, מעין ליגה המיועדת לקבוצות צעירות של מועדוני הפרמייר-ליג ומעניקה במה לכישרונות צעירים לפני עלייתם לסגלים הבוגרים. בגרמניה, מקווים כי המהלך יסייע להגדיל את מספר השחקנים הצעירים שמצליחים לפרוץ לקבוצות הבוגרות של הבונדסליגה. בשנים האחרונות עלתה ביקורת כי למרות איכות האקדמיות, לא מספיק שחקנים מקומיים מצליחים לבצע הקפיצה.

שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

החלטה שיכולה להשפיע על הכדורגל האירופי

הקמת הליגה החדשה, בהתאם להחלטת מנהלת הליגות הגרמנית, עשויה להשפיע לא רק על הכדורגל הגרמני אלא גם על מדינות נוספות באירופה, שעוקבות מקרוב אחרי המודל החדש. אם המיזם יצליח, ייתכן שמדינות אחרות יאמצו מסגרות דומות במטרה לשפר את פיתוח הכדורגלנים הצעירים ממחלקות הנוער במדינותיהן.

כך או כך, החל מעונת 2026/27 תתווסף למפת הכדורגל הגרמני תחרות חדשה, שתנסה לתת מענה לאחת הסוגיות המרכזיות בפיתוח שחקנים, המעבר המאתגר בין מחלקות הנוער לכדורגל הבכיר. אם תעמוד בציפיות, ליגת ה-U21 החדשה עשויה להפוך לאחת הרפורמות המשמעותיות ביותר במערכת הכדורגל הגרמנית בעשור האחרון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */