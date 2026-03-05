יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה חוזרת להתאמן, הזרים זכו למחמאות

בעקבות ההקלות בהנחיות פקע"ר, הירוקים יתאמנו כבר היום. שבחים לזרים שנותרו בארץ: "לא מובן מאליו, עשויים מחומר מיוחד". וגם: היחס המיוחד שקיבלו

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הודיעה באופן רשמי כי בעקבות ההנחיות המקלות מצד פיקוד העורף הקבוצה תשוב לאימונים היום (חמישי). מדובר בהחלטה לה ציפו במועדון לנוכח ההתפתחויות האחרונות במלחמה.

להבדיל מלא מעט קבוצות בליגת העל שהזרים שלהם עזבו את הארץ, אצל חיפה כל הזרים נמצאים בישראל אחרי שבחרו להישאר בארץ ולעבוד על פי תוכנית אימונים אישית שכל אחד מהם קיבל ממאמן הכושר דרור שמשון.

ההפוגה האחרונה אמורה בעיקר הייתה לעזור ליילה בטאי, שסבל מדלקת בברך והיה בספק למשחק שאמור היה להתקיים ביום שני האחרון מול הפועל תל אביב. שאר הפצועים, שכבר חזרו להתאמן ובכללם קני סייף, איתן אזולאי ועלי מוחמד – כשירים. לגבי פדראו, הרי שהוא היחיד מבין הזרים שלא כשיר וגם כך לא נמצא בארץ אחרי שיצא לסידורים אישים בברזיל עוד טרם המלחמה.

בחיפה לא הסתירו את ההתפעלות מהזרים שנשארו בארץ למרות המלחמה ואמרו: “זה לא מובן מאליו שכל הזרים נשארו בישראל, הם עשויים מחומר מיוחד. לאורך כל התקופה בשבוע האחרון דואגים להם מאוד. בכר, רפאלוב ועובדיה מדברים איתם כמעט כל יום. שלחו  למשפחות שלהם  משלוחי מנות גדולים והמשפחות מאד התרגשו”, אמרו במועדון.

