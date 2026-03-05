מכבי חיפה חוזרת להתאמן, הזרים זכו למחמאות

מכבי חיפה הודיעה באופן רשמי כי בעקבות ההנחיות המקלות מצד פיקוד העורף הקבוצה תשוב לאימונים היום (חמישי). מדובר בהחלטה לה ציפו במועדון לנוכח ההתפתחויות האחרונות במלחמה.

להבדיל מלא מעט קבוצות בליגת העל שהזרים שלהם עזבו את הארץ, אצל חיפה כל הזרים נמצאים בישראל אחרי שבחרו להישאר בארץ ולעבוד על פי תוכנית אימונים אישית שכל אחד מהם קיבל ממאמן הכושר דרור שמשון.

ההפוגה האחרונה אמורה בעיקר הייתה לעזור ליילה בטאי, שסבל מדלקת בברך והיה בספק למשחק שאמור היה להתקיים ביום שני האחרון מול הפועל תל אביב. שאר הפצועים, שכבר חזרו להתאמן ובכללם קני סייף, איתן אזולאי ועלי מוחמד – כשירים. לגבי פדראו, הרי שהוא היחיד מבין הזרים שלא כשיר וגם כך לא נמצא בארץ אחרי שיצא לסידורים אישים בברזיל עוד טרם המלחמה.

בחיפה לא הסתירו את ההתפעלות מהזרים שנשארו בארץ למרות המלחמה ואמרו: “זה לא מובן מאליו שכל הזרים נשארו בישראל, הם עשויים מחומר מיוחד. לאורך כל התקופה בשבוע האחרון דואגים להם מאוד. בכר, רפאלוב ועובדיה מדברים איתם כמעט כל יום. שלחו למשפחות שלהם משלוחי מנות גדולים והמשפחות מאד התרגשו”, אמרו במועדון.