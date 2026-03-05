יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3736-3829ברייטון13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

קאריק: זה כואב, אבל אנחנו חייבים ללמוד מזה

מאמן יונייטד נשמע מתוסכל אחרי ההפסד הבכורה שלו, 2:1 דווקא נגד 10 שחקני ניוקאסל: "אסור לנו לאבד את התמונה הרחבה, שמנו את עצמנו בעמדה מרגשת"

|
ברונו פרננדש בהלם (רויטרס)
ברונו פרננדש בהלם (רויטרס)

פתיחת קריירת האימון של מייקל קאריס במנצ’סטר יונייטד נפתחה מדהים ואף עדיין מדהימה, אבל אתמול (רביעי) המאמן חווה הפסד ראשון על הקווים אחרי שבעה ניצחונות ותיקו. השדים האדומים נכנעו 2:1 דווקא לעשרה שחקנים של ניוקאסל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ובתוספת הזמן של המחצית השנייה.

המאמן דיבר על הצורך להפיק לקחים במהירות: “אנחנו מאוכזבים מאוד, זה כואב”, אמר קאריק. “הגענו בכושר טוב. הדרך שבה זה התפתח מאוד מאכזבת. אין כאן שתי דעות”. לקראת המשחק מול אסטון וילה ב-15 במרץ, לקאריק יש 11 ימים לתקן. ניצחון עשוי להציב את יונייטד בעמדת זינוק למקום בליגת האלופות, תרחיש שמעטים האמינו בו כשנכנס לנעליו של רובן אמורים.

“אנחנו צריכים ללמוד מזה”, הוסיף קאריק. “אין היגיון בלא להבין איך הערב הזה קרה. אבל אסור לנו לאבד את התמונה הרחבה. שמנו את עצמנו בעמדה שיכולה להיות מרגשת מאוד. צריך להיות חיוביים לקראת המשחק הבא, יש על מה לשחק”.

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

סגל קצר, ביצועים בירידה

למרות פתיחה מצוינת עם שישה ניצחונות ותיקו בשבעת המשחקים הראשונים, היכולת לאחרונה דעכה. מול ווסטהאם נחלצה הקבוצה משער בתוספת הזמן של בנימין ששקו, באברטון כמעט שלא יצרה מצבים, וגם התגובה לפיגור מול קריסטל פאלאס הייתה מוגבלת עד לפנדל של מתיאוס קוניה.

את השער המכריע כבש וויליאם אוסולה לאחר שהתגבר על טיירל מלאסיה, במה שהוביל להפסד שני העונה מול יריבה בעשרה שחקנים. למרות הכול, יונייטד נותרה במקום השלישי בטבלה, ללא הסחות דעת אירופיות או ממשחקי גביע, יתרון מסוים במאבק על שלושת הכרטיסים הנוספים לליגת האלופות לצד ארסנל ו-מנצ'סטר סיטי.

