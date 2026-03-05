פפ הודה: משהו תמיד קורה לנו, לא הצלחנו לנצח

מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה מצמצה ראשונה במאבק האליפות לאחר שסיימה אמש (רביעי) ב-2:2 בביתה מול נוטינגהאם פורסט ואיבדה נקודות יקרות, זאת בזמן שארסנל ניצחה 0: 1 בברייטון.

סיטי הובילה פעמיים משערים של אנטואן סמניו ורודרי, אך לא הצליחה לשמור על היתרון וכעת היא מרוחקת שבע נקודות מהמוליכה ארסנל. לחבורה של גווארדיולה משחק חסר מול קריסטל פאלאס, אך ייתכן שמדובר במחזור שבו המומנטום עובר ללונדון.

למרות 70% החזקה בכדור ו-21 בעיטות לשער, סיטי שוב לא ידעה לשמור על יתרון. העונה היא כבר איבדה 13 נקודות ממצבי הובלה – נתון שעשוי להיות קריטי בחודש מאי. גווארדיולה אמר: “זה הרבה, אבל יש משחקים שלא הגיע לנו לנצח. היום שיחקנו טוב במשך 90 דקות. צריך לעצור מתפרצות וכדורים ארוכים, אבל באופן כללי שיחקנו טוב ויצרנו הרבה מול קבוצה הגנתית ודינמית”.

פיל פודן מברך את אנטואן סמניו (IMAGO)

שוב קריסה אחרי ההפסקה

סמניו, שהצטרף בינואר, כבש את שערו השביעי מאז הגיע והעלה את סיטי ל-0:1 במחצית. אך כמו לא פעם העונה, הקבוצה דעכה לאחר ההפסקה. לפי הנתונים, אם משחקים היו מסתיימים במחצית, סיטי הייתה מוליכה ב-13 נקודות על פני ארסנל. בפועל, היא בפיגור של 7 נקודות.

פורסט חזרה פעמיים למשחק משערים של מורגן גיבס-ווייט במהלך נהדר ושל אליוט אנדרסון בבעיטה מסובבת מרשימה. בסיום, שחקני סיטי נראו מתוסכלים, עם ראשים מורכנים ותחושת החמצה ברורה. “הייתי רוצה לספוג פחות, אבל זה לא עניין של פעולה אחת”, הוסיף גווארדיולה. “אני אף פעם לא מצביע על שחקן. עשינו הכול. היו לנו מצבים ומומנטום, אבל משהו תמיד קורה ולא הצלחנו לנצח”.

ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)

מחלוקת סביב הפנדל שלא נשרק על הולאנד

במצב של 1:2 לסיטי במחצית השנייה, ארלינג הולאנד חדר לרחבה ונפל לאחר מגע עם שוער פורסט, מאץ סלס. השופט, דארן אינגלנד, לא שרק לפנדל ושופטי ה-VAR לא התערבו.

קפטן סיטי, ברנרדו סילבה, ביקר: “אנחנו רגילים לזה העונה. כל ה-50:50 הולך נגדנו. מבחינתי זה פנדל. אבל עלינו להיות טובים יותר. על זה אנחנו יכולים לשלוט”. גווארדיולה סירב להרחיב: “דיברתי על זה לפני שבועות. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר טוב כדי שהשופטים לא יוכלו להשפיע על המשחק, זו האחריות שלנו. אין לי מה להוסיף”.