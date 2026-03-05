ללא דני אבדיה: 114:122 לפורטלנד אצל ממפיס

אמנם בישראל אין ספורט בגלל המלחמה עם איראן, אבל בארצות הברית אפשר להמשיך כרגיל בעקבות המרחק מהאיראנים והכדורסל שם לא רק ממשיך, אלא נכנס לישורת האחרונה שלו. גם הלילה (בין רביעי לחמישי) התקיימו לא מעט משחקים ב-NBA.

ניו יורק ניקס (40:23) – אוקלהומה סיטי (49:15) 103:100

החזרה של שיי גילג’ס אלכסנדר ממשיכה להניב פירות עבור האלופה, שחזרה להיות הקבוצה עם המאזן הכי טוב בליגה ואף רשמה ניצחון רביעי ברציפות. ה-MVP קלע 26 נקודות, צ’ט הולמגרן הוסיף 28 נקודות משלו, כל החמישייה של הניקס קלעה בספרות כפולות מנגד, אך אף שחקן לא עבר את רף ה-20.

שיי גילג'ס אלכסנדר בפעולה (רויטרס)

בוסטון סלטיקס (41:21) – שארלוט הורנטס (32:31) 118:89

סיום די מפתיע באולם בבוסטון לא בגלל הניצחון של האורחת, אלא בגלל ההפרש. הקבוצה הכי חמה בליגה חגגה ב-29 הפרש אצלל בוסטון בדרך לניצחון שישי ברציפות, והריצה שלה עשתה את שלה כאשר היא לא רק עלה למאזן חיובי, אלא גם התרחקה מהמקום ה-11 ומתקרבת לפליי-אין. הסלטיקס יכולים להתנחם שהניקס הפסידו גם כן. 20 נק’ ו-11 ריב’ לג’יילן בראון ו-29 נק’ לדריק ווייט אצל המפסידה, 20 נק’ לקון קנאפל אצל המנצחת.

ג'יילן בראון נכנס לצבע (רויטרס)

פילדלפיה (34:28) – יוטה ג’אז (18:44) 102:106

הסיקרס קיבלו יריבה בהזמנה כדי לחזור לנצח בדמות אחת הקבוצות הרעות בליגה העונה. פילי נשארה כרגע במקום השישי שמוביל לפלייאוף, כאשר יוטה רשמה הפסד שביעי ברציפות ולמזלה, או אולי לצערה, יש את סקרמנטו שגרועה ממנה במערב. 25 נקודות לטייריס מקסי אצל המנצחת, קיאנטה ג’ורג’ תפר 30 נקודות בצד השני, שכמובן לא הספיקו.

שחקני פילדלפיה מרוצים (רויטרס)

ממפיס גריזליס (23:38) – פורטלנד (30:33) 122:114

פעם נוספת ללא דני אבדיה, אבל הפעם זה הספיק לניצחון. הטרייל בלייזרס פגשו גם כן את אחת הקבוצות החלשות העונה ובזכות כך חזרו למסלול הניצחונות, כשג’רו הולידיי רשם ערב נפלא של 35 נק’ ו-11 אס’. בנוסף, ג’רמי גראנט הוסיף 30 נק’ משלו, ורוברט וויליאמס מהספסל תרם 20 נק’ ו-11 ריב’. בצד השני, אצל הגריזליס ג’יילן וולס בלט עם 24 נק’, כאשר מתוך שמונה שחקנים ששותפו שבעה קלעו בספרות כפולות.

ג'רמי גראנט בפעולה (רויטרס)

מילווקי באקס (26:35) – אטלנטה הוקס (32:31)

חזרתו של יאניס אנטטקומפו ממשיכה שלא לעזור לקבוצה הרעה של דוק ריברס, שרשמה הפסד רביעי ברציפות. מנגד, למרות עונה שהייתה נראית אבודה אחרי מעברו של טריי יאנג, ההוקס מצאו דרך להתעלות וסופרים ניצחון חמישי ברציפות, הפעם חשוב במיוחד בעקבות כך שהם במקום העשירי והיריבה ב-11, ולכן הם עשו צעד חשוב לפליי-אין. ניקייל אלכסנדר ווקר קלע 23 נק’, ג’יילן ג’ונסון הוסיף 20. מנגד, היווני של מילווקי הסתפק ב-24 נק’.

יאניס אנטטקומפו מאוכזב (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (30:31) – אינדיאנה (15:47) 107:130

ניצחון שלישי ברציפות לקבוצה מ-LA שממשיכה לנסות לגרד פליי-אין על אף העזיבה של ג’יימס הארדן, כשהיא נהנתה מ-29 נקודות של קוואי לנארד ועוד 23 נק’ של בנדיקט מאת’ורין. מנגד, סגנית האלופה רק רוצה שעונת הטיינקינג הזו תיגמר, כאשר בעונה הבאה טייריס הליברטון יחזור ואולי המועדון ישוב להתמודד על אליפות. פסקל סיאקם קלע 29 נק’ אצל המפסידה.