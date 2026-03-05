מאמן ברייטון ביקר את ארסנל, ארטטה השיב לכך

ארסנל יצאה מאושרת ממשחק החוץ שלה אמש (רביעי) מול ברייטון לאחר שבוקאיו סאקה הכריע את ההתמודדות והעניק לה 0:1 יקר, בעוד מנצ'סטר סיטי סיימה ב-2:2 מול נוטינגהאם פורסט, מה שהגדיל את הפער של התותחנים בפסגת הפרמייר ליג לשבע נקודות.

למרות הניצחון, המוליכה ספגה שוב ביקורות גדולות על היכולת שלה. מאמן ברייטון, פביאן הורזלר, ביקר בחריפות את סגנון המשחק ובזבוזי הזמן של ארסנל, וקרא לשנות את חוקי הפרמייר ליג כדי למנוע תופעות כאלה. “לעולם לא אהיה המאמן שמבקש לשחק כך”, אמר והוסיף כי “רק קבוצה אחת ניסתה לנצח”.

עוד מהורזלר: “היו כל כך הרבה פעולות של בזבוזי זמן. הליגה והשופטים מאפשרים הכל, זה קשה, קובעים לעצמם את החוקים. כרגע יש לי תחושה שממציאים את החוקים, לא משנה איך משחקים. אני רוצה לפתח שחקנים, אז לא אשחק ככה, שהשחקנים שלי ימשיכו להשתפר ולהשתדרג. צריך לתת יותר צהובים על בזבוזי זמן, ראיתם פעם שוער נופל שלוש פעמים במשחק?”

בוקאיו סאקה מאושר (IMAGO)

כשנשאל על הדברים של הקולגה שלו, מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, חייך והשיב בקצרה: “איזו הפתעה”. בהמשך הרחיב: “תחזרו למשחקים הקודמים ותמצאו הרבה הערות כאלה תמיד. אני אוהב את השחקנים שלי. זה גולת הכותרת. אני אוהב את השחקנים שלי, אני והצוות שלי אוהבים את השחקנים שלנו ואני אוהב את הדרך שבה אנחנו מתחרים”.

מחמאות לסאקה וחגיגה כפולה

בנוסף, המאמן הספרדי החמיא לסאקה, שכבש בהופעתו ה-300 במדי ארסנל: “זה מדהים מה שהוא עושה, תענוג שיש אותו. המספרים שלו בלתי נתפסים בגילו ובכמות המשחקים שהוא מייצר. הדרך שבה הוא עושה זאת והסטטיסטיקה שלו, זה פשוט מדהים. זה לילה גדול עבורו”.

ארטטה חשף כי גילה על איבוד הנקודות של מנצ’סטר סיטי רק כשניגש לחגוג עם האוהדים: “כשהלכתי לאוהדים שלנו ראיתי תגובה מיוחדת ושאלתי מה קרה. זה היה קצת מוזר. מהדקה הראשונה הרגשנו את האנרגיה, התשוקה והחיוביות שהם הביאו. היו רגעים שהרגשנו שאנחנו ממש משחקים יחד איתם וזה היה משמעותי מאוד”.