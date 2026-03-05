פליק ניסה באימון מגן שעוד לא שיחק בבארסה ב'

ברצלונה חזרה לאימונים לאחר שנעצרה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד למרות 0:3 במשחק הגומלין, והפציעות שספגה במהלך המשחק אילצו את האנזי פליק לשלב שחקן חדש מקבוצת המילואים באימון.

מעבר לשוער דייגו קוכן והקשר טומי מרקס, שכבר מתאמנים באופן קבוע עם הקבוצה הראשונה, וצ’אבי אספרט, שכבר זכה לאמונו בתחילת העונה, הפעם נרשם גם שם חדש.

מדובר בפטריסיו פסיפיקו בן ה-19, מגן שמאלי מאורוגוואי שהצטרף בחלון החורף האחרון לבארסה ב’ בהשאלה עם אופציית רכישה מדפנסור ספורטינג, אך טרם ערך הופעת בכורה בקבוצת הבת לאחר שהגיע עם פציעה בשריר. הוא כבר נכלל בסגל למשחק של בארסה ב’ מול המילואים מול ולנסיה, אך לא שותף.

לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)

למרות שלא שיחק מאז הגעתו, פליק זימן את פסיפיקו לאימון הקבוצה הראשונה, ויהיה מעניין לראות האם יישאר חלק מהסגל לאור היעדרותם של אלחנדרו באלדה וז’ול קונדה, שנפצעו מול אתלטיקו.

באלדה ייעדר כארבעה שבועות בשל פציעה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל, בעוד קונדה צפוי להיעדר בין ארבעה לחמישה שבועות בעקבות פגיעה בשריר הירך האחורי בירך שמאל.