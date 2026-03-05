יום חמישי, 05.03.2026 שעה 01:12
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3736-3829ברייטון13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"ערב חשוב עבור ארסנל, אבל עינוי לצפות בה"

בלם העבר של התותחנים, מרטין קיאון, שיבח את הגישה לאור איבוד הנקודות של מנצ'סטר סיטי, אבל גם ביקר. גרין: "יכולה להמשיך לשחק רע ולנצח כל הדרך"

|
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

הכדורגל האנגלי סיפק לנו עוד ערב בלתי נשכח אמש (רביעי), כשמאבק האליפות שוב קיבל תפנית קטנה במשחקי המחזור ה-29 בפרמייר ליג, עם איבוד הנקודות הלא צפוי של מנצ’סטר סיטי במקביל לניצחון של ארסנל, שהגדילה את הפער בפסגה לשבע נקודות, כשלתכולים יש משחק חסר.

מרטין קיאון, בלם העבר של התותחנים, שיבח את הגישה של קבוצתו לשעבר: “זה ערב משמעותי עבורה. השחקנים הלכו וניצחו את המשחק כשהיריבה הכי גדולה שלך מנצ’סטר סיטי מאבדת נקודות. זה היה עינוי לצפות בזה, אבל גבריאל. ההופעה שלו בהגנה הייתה עצומה”. 

גם הפרשן רוברט גרין, שוער העבר של ווסטהאם התייחס להופעה של ארסנל: “היא יכולה להמשיך לשחק רע ולנצח כל הדרך ככה. אלו האחרות שמפשלות. מנצ’סטר סיטי מפשלת ואז מסתכלים על איך ארסנל יוצאת ומנצחת משחקים, היא מצליחה לגרד תוצאות, זה כל מה שהיא עשתה המשחק. יש לה כמויות של מזל. אין שחקן אחד שיכול להסתכל לאחור ולהגיד שהיה לו משחק טוב, אולי למעט הינקאפי. אבל לא אכפת להם, הם ניצחו”.

ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)

בלם עבר אנגלי אחר, ג’ולאון לסקוט ששיחק אצל הסיטיזנס דיבר על היריבה של הקבוצה אליה היה שייך: “פורסט מצאה את הדרך. סיטי תמיד הייתה בשליטה על הנעשה במשחק. היא לא באמת הייתה בסכנה בשום שלב, אבל בשונה מהמחצית הראשונה, פורסט הייתה תכליתית במחצית השנייה”.

