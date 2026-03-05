תפגוש את אתלטיקו: סוסיאדד עלתה לגמר הגביע

אחרי שברצלונה לא הצליחה לעשות את הרמונטאדה על אתלטיקו מדריד, שהעפילה לגמר גביע המלך, אמש (רביעי) נקבעה היריבה של הקולצ’ונרוס על התואר הנחשק, כשריאל סוסיאדד גברה 0:1 (0:2 בסיכום) על אתלטיק בילבאו. בחצי הגמר של הגביע באיטליה, שוחק המשחק הראשון בין לאציו לאטאלנטה, שנפרדו ב-2:2 דרמטי.

ריאל סוסיאדד – אתלטיק בילבאו 0:1 (0:2 בסיכום)

כאמור, אתלטיקו מדריד חיכתה לדעת מי תהיה יריבתה באצטדיון לה קרטוחה והדרבי הבאסקי התרחש כדי לקבוע זאת. הכחולים-לבנים באו עם יתרון מהמשחק הראשון, בו ניצחו בסאן מאמס משער של בנאט טוריינטס והערב בבית הם השלימו את המלאכה הודות לפנדל מדויק של הכוכב שלהם, מיקל אויירסאבל בדקה ה-87.

לאציו – אטאלנטה 2:2

באיטליה, קיבלנו את המשחק הראשון בחצי הגמר בו הנשרים אירחו את הקבוצה מברגמו, שסיפקו מחצית שנייה אדירה. בדקה ה-47 פיסאיו דלה-באשירו קיבל כדור עומק יפהפה מדניאל מלדיני, והקשית בצ’יפ מעל מרקו קארנסקי. ארבע דקות בלבד חלפו עד שמריו פשאליץ’ הצליח לאזן כשניצל כדור חוזר ששב אליו כדי להבקיע.

דניאל מלדיני שומר על הכדור (IMAGO)

אחרי דקות יחסית רגועות, ההתמודדות התעוררה בשנית בסיום, כשבולאי דיא הצליח לנצל טעות של הקשר הקרואטי שניסה להחזיר לשוער עם החזה. חלוץ המארחת התגנב והצליח להשיב את ההובלה לצד שלו (87’), אבל המילה האחרונה הייתה של יונוס מוסא, שבבעיטה חזקה בדקה ה-89 שמר על הסיכויים של קבוצתו להעפיל, כשהגומלין יתקיים באצטדיונה של הלה דאה.