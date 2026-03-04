יום חמישי, 05.03.2026 שעה 00:10
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6323-8824באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4433-4624לייפציג5
4329-4524באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2635-2624המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

בישול גדול למאזה, לברקוזן גברה 0:1 על המבורג

במשחק ההשלמה מהמחזור ה-17, קספר יולמן ושחקניו הצליחו להתקרב לכדי שלוש נקודות מהמקום השלישי. הקשר האלג'יראי בישל לקופאנה, שקבע את תוצאת הסיום

|
איברהים מאזה וכריסטיאן קופאנה חוגגים (IMAGO)
איברהים מאזה וכריסטיאן קופאנה חוגגים (IMAGO)

באופן קצת מוזר, הערב (רביעי), המבורג ובאייר לברקוזן סגרו את הסיבוב הראשון בבונדסליגה. שתי הקבוצות נפגשו למשחק השלמה מהמחזור ה-17, בסיומו האורחת ניצחה את העולה החדשה 0:1.

לברקוזן הצליחה לעצור את הסחף אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות בזכות שער שהגיע בדקה ה-73, כשאיברהים מאזה מצא בצ’יפ נפלא את כריסטיאן קופאנה, כשהדומיננטיות לאורך רוב שלבי ההתמודדות באה לבסוף לידי ביטוי בגול שנכבש.

עקב הניצחון, קספר יולמן ושחקניו התקרבו עד לכדי שלוש נקודות בלבד מהופנהיים השלישית, כשהם יושבים כרגע במקום השישי. העולה החדשה שאירחה את המפגש נמצאת בבטן התחתונה, כשהיא יושבת במקום ה-11, אבל רק שש נקודות מהקו האדום.

