ינאי וחברתו השלימו את השליטה באולמיי קפיטל

עופר ינאי, האיש החזק בהפועל תל אביב ומנכ"ל נופר אנרג'י, חתם היום (רביעי) על אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בקריירה העסקית שלו. החברה שבניהולו דיווחה לבורסה לניירות ערך על השלמת עסקת הענק לרכישת השליטה בחברת אלומיי קפיטל, צעד שמעניק לינאי אחיזה אסטרטגית רחבה לא רק באנרגיה מתחדשת, אלא גם בתחום האנרגיה הקונבנציונלית והגז בישראל ובאירופה.

פרטי העסקה והמימון הבנקאי

על פי הדיווח הרשמי של נופר אנרג'י, החברה השלימה את רכישתן של כ-45.85% מהון המניות המונפק והנפרע של אלומיי קפיטל. העסקה, שהוכרזה לראשונה בדצמבר 2025, התבססה על שווי חברה של מיליארד ש"ח לאלומיי, כאשר התמורה הכוללת ששילמה נופר עומדת על כ-458.5 מיליון ש"ח.

החברה עדכנה כי כל התנאים המתלים, כולל האישורים הרגולטוריים הנדרשים מרשות התחרות ומרשות החשמל, הושלמו במלואם. כדי להוציא את המהלך אל הפועל, נופר נעזרה בליווי בנקאי משמעותי: "הרכישה מומנה בחלקה באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי מוביל בישראל. להבטחת פירעון ההלוואה הועמד לטובת התאגיד הבנקאי, בין היתר, שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על מניות אלומיי", נכתב בהודעת החברה.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

דריסת רגל בדוראד ובשוק האירופי

החשיבות של אלומיי עבור ינאי טמונה בנכסים האסטרטגיים שלה. אלומיי מחזיקה בכ-16.9% מתחנת הכוח "דוראד", אחת מתחנות הכוח הפרטיות הגדולות בישראל המופעלת בגז טבעי. בנוסף, לאלומיי פעילות ענפה באיטליה, ספרד, ארה"ב והולנד, והיא מחזיקה בנתח משמעותי (83.3%) בפרויקט האגירה השאובה במנרה.

בנופר אנרג'י רואים ברכישה יישום של התוכנית האסטרטגית להרחבת תמהיל הייצור: "הרחבת תמהיל הייצור של החברה על ידי כניסה לתחום האנרגיה הקונבנציונלית (גז) ויצירת סינרגיה תפעולית תוך שילוב הידע והמקצועיות של אלומיי".

שינויים בדירקטוריון והמשכיות ניהולית

עם השלמת העסקה והפיכתה של נופר לבעלת השליטה, צפויים שינויים במבנה הניהולי של אלומיי. על פי ההסכם, נופר רשאית למנות עד ארבעה דירקטורים מטעמה לדירקטוריון אלומיי, כנגד התפטרות מספר זהה של דירקטורים מטעם המוכרים (ש.נחמה השקעות, ענת רפאל וקניר השקעות). עם זאת, הוחלט על המשכיות ניהולית כאשר רני פרידריך ימשיך בתפקידו כמנכ"ל אלומיי קפיטל.

המהלך הנוכחי מקבע את מעמדו של עופר ינאי כאחד השחקנים הדומיננטיים ביותר במשק האנרגיה הישראלי, במקביל להשקעות העתק שלו בזירה הספורטיבית.