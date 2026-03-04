הפועל ירושלים עדיין לא בהרכב מלא בבלגרד

הכדורסל הישראלי הגיע לכדי עצירה מוחלטת עם פתיחת המלחמה מול איראן. חלק מהקבוצות הוציאו את שחקניהן מבעוד מועד, אחרות נעזרו בתוכנית של מנהלת ליגת העל ועזבו את הארץ דרך מצרים וירדן כאשר המרחב האווירי של ישראל היה סגור.

יתרה מכך, כזכור בחלון הנבחרות היו את מי שהיו צריכים לחזור ארצה, וטיסתם חזרה על עקבותיה לפני שהספיקה לנחות. בינתיים, הפועל ירושלים מבחינתה הגיעה לבלגרד בימים האחרונים, ובדיוק כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב – הניסיון מהעבר כמובן ששיחק תפקיד.

תחילה הירושלמים עדיין לא מצויים בבירת סרביה בהרכב מלא, ולפי הודעת היורוליג מוקדם יותר היום (רביעי) הירושלמים יחזרו לארח את העונה האירופית שלהם במגרש שהיה הבית שלהם העונה, ההיכל על שם ראנקו זראביצ’ה.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)

זאת, כזכור כאשר בשבוע הבא שלב שמינית הגמר של היורוקאפ ייצא לדרך, והקבוצה מהבירה מבחינתה תעקוב מקרוב אחר המפגש בין באקסי מנרסה לבין טורק טלקום אנקרה, שכן יריבתה של הפועל ירושלים בשלב רבע הגמר תהיה המנצחת במשחק הנוקאאוט בין השתיים.

יד על הדופק בנוגע לקרינגטון, ששוהה לצד אשתו ההרה

קבוצתו של יונתן אלון עדיין לא נמצאת בהרכב מלא בבלגרד. מבחינת ההתנהלות בבלגרד היא זהה לזו שהייתה להם בעיר הבירה, רק עם מספר התאמות כמובן. הפועל ירושלים, בדומה לצהובים-כחולים ולהפועל תל אביב, כבר מנוסים בתרחישים הללו.

מבחינת השחקנים, היו את מי שקיבלו מספר ימי חופש נוספים לאחר חלון הנבחרות, ובמועדון נמצאים עם יד על הדופק בנוגע לקאדין קרינגטון, שכזכור חזר ארצה כדי לשהות לצד אשתו שבחודש התשיעי להריונה.