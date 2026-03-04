יום רביעי, 04.03.2026 שעה 23:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הפועל ירושלים עדיין לא בהרכב מלא בבלגרד

על רקע המלחמה והמעבר לסרביה, לרשות יונתן אלון עדיין לא עומד סגל מלא. במועדון נמצאים עם יד על הדופק בנוגע לקרינגטון ששוהה ליד אשתו שבחודש 9

|
אוסטין וויילי חוגג עם ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)
אוסטין וויילי חוגג עם ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

הכדורסל הישראלי הגיע לכדי עצירה מוחלטת עם פתיחת המלחמה מול איראן. חלק מהקבוצות הוציאו את שחקניהן מבעוד מועד, אחרות נעזרו בתוכנית של מנהלת ליגת העל ועזבו את הארץ דרך מצרים וירדן כאשר המרחב האווירי של ישראל היה סגור.

יתרה מכך, כזכור בחלון הנבחרות היו את מי שהיו צריכים לחזור ארצה, וטיסתם חזרה על עקבותיה לפני שהספיקה לנחות. בינתיים, הפועל ירושלים מבחינתה הגיעה לבלגרד בימים האחרונים, ובדיוק כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב – הניסיון מהעבר כמובן ששיחק תפקיד.

תחילה הירושלמים עדיין לא מצויים בבירת סרביה בהרכב מלא, ולפי הודעת היורוליג מוקדם יותר היום (רביעי) הירושלמים יחזרו לארח את העונה האירופית שלהם במגרש שהיה הבית שלהם העונה, ההיכל על שם ראנקו זראביצ’ה.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)יונתן אלון (חגי מיכאלי)

זאת, כזכור כאשר בשבוע הבא שלב שמינית הגמר של היורוקאפ ייצא לדרך, והקבוצה מהבירה מבחינתה תעקוב מקרוב אחר המפגש בין באקסי מנרסה לבין טורק טלקום אנקרה, שכן יריבתה של הפועל ירושלים בשלב רבע הגמר תהיה המנצחת במשחק הנוקאאוט בין השתיים.

יד על הדופק בנוגע לקרינגטון, ששוהה לצד אשתו ההרה

קבוצתו של יונתן אלון עדיין לא נמצאת בהרכב מלא בבלגרד. מבחינת ההתנהלות בבלגרד היא זהה לזו שהייתה להם בעיר הבירה, רק עם מספר התאמות כמובן. הפועל ירושלים, בדומה לצהובים-כחולים ולהפועל תל אביב, כבר מנוסים בתרחישים הללו.

מבחינת השחקנים, היו את מי שקיבלו מספר ימי חופש נוספים לאחר חלון הנבחרות, ובמועדון נמצאים עם יד על הדופק בנוגע לקאדין קרינגטון, שכזכור חזר ארצה כדי לשהות לצד אשתו שבחודש התשיעי להריונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */