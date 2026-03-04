מזל טוב: ארינה סבאלנקה התארסה לבן זוגה

רגע לפני שהיא עולה למגרשים הקשים בקליפורניה, הטניסאית המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, חוגגת ניצחון אישי גדול. הבלארוסית בת ה-27 הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על אירוסיה לבן זוגה, איש העסקים הברזילאי גאורגיוס פרנגוליס.

סבאלנקה שיתפה את הבשורות המשמחות עם עוקביה ברשתות החברתיות באמצעות סרטון וידאו מרגש שצולם ביום שלישי, ה-3 במרץ 2026. בסרטון נראה פרנגוליס כורע ברך כשהוא מוקף בנרות ופרחים, הצעה שתפסה את הכוכבת בהפתעה גמורה. סבאלנקה, שנראתה המומה ונרגשת, אמרה "כן" ומיד לאחר מכן השניים התחבקו בחום. בפוסט שהעלתה לאינסטגרם כתבה: "אתה ואני, לנצח", כשהיא מציגה לראווה טבעת יהלום מרשימה ומוסיפה: "לא היה לי שום מושג שזה קורה הערב".

ארינה סבלנקה בפעולה על המגרש. (רויטרס)

עולם הטניס לא נותר אדיש לחדשות המרעישות. בין המברכים הראשונים היו ענקי הענף, בהם נובאק ג'וקוביץ' שהגיב עם אימוג'ים של לבבות, וקרלוס אלקראס שכתב "מזל טוב" נלהב. גם קוקו גוף, קרוליין ווזניאקי ובן שלטון הצטרפו לברכות, לצד אגדת הסקי לינדזי וון.

עבור העוקבים האדוקים של סבאלנקה, ההודעה אולי לא הגיעה כהפתעה מוחלטת. כבר בינואר האחרון, לאחר זכייתה בטורניר בריסביין, רמזה הטניסאית על העתיד לבוא כאשר הודתה לפרנגוליס בנאום הזכייה ואמרה בחיוך: "תודה לחבר שלי. אני מקווה שבקרוב אקרא לך בשם אחר, נכון?".

פרנגוליס, בן 37 ממוצא יווני שנולד בברזיל, הוא המייסד של רשת המזון הבריא המצליחה "Oakberry", המתמחה באסאי ופועלת בלמעלה מ-35 מדינות. השניים אישרו את מערכת היחסים ביניהם לראשונה ב-2024, לאחר שנצפו יחד בגרנד פרי של אמיליה-רומאניה בפורמולה 1, ענף בו החברה של פרנגוליס משמשת כספונסרית.

כעת, עם טבעת על האצבע, סבאלנקה תנסה לתרגם את האושר האישי להצלחה מקצועית בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי שייפתח מחר. זהו הטורניר הראשון של המדורגת ראשונה מאז אליפות אוסטרליה הפתוחה בסוף ינואר, שם הגיעה לגמר אך הפסידה לאלנה ריבאקינה בשלוש מערכות. סבאלנקה עשויה לפגוש ברבע הגמר את אמנדה אניסימובה, שגם היא בירכה את הזוג המאושר ברשתות החברתיות.