כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מליקה: הפנדל מול הפועל - הרגע הטוב בחיים

בזמן עצירת הליגה, שוער מכבי תל אביב התפנה לענות על שאלות האוהדים: "הרגשתי בעננים". וגם: התמודדות עם לחץ, הטיפים לתת והחבר הכי טוב בקבוצה

|
אופק מליקה (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה (רדאד ג'בארה)

על רקע מבצע “שאגת הארי” והמלחמה אליה יצאה מדינת ישראל וארצות הברית, ליגת העל כמובן נעצרה ושחקני הליגה התפנו גם לדברים אחרים. אחד מהם היה אופק מליקה, שוערה הצעיר של מכבי תל אביב, שענה היום (רביעי) באינסטגרם של האלופה לשאלות האוהדים.

השוער שהכי הערצת?
“מנואל נוייר”.

איך אתה מתמודד עם התקופה?
“לא פשוט בכלל, עושים מה שאפשר כדי לשמור על הנהלים ועל עצמנו בטוחים, ומקווה שגם אתם”.

איך הרגשת אחרי הצלת הפנדל בגביע מול הפועל?
“הרגשתי בעננים, הרגע הטוב בחיים שלי. אמרתי לעצמי יש עוד דרך לעשות עם הפנדל שאחרי ואני שמח שיצא טוב בסוף בסיום הדו קרב פנדלים”.

“צריך סביבה טובה שדואגת”

מה הרגשת לפני הפנדל?
“תחושות טובות, האמנתי שאני יכול לקחת את זה ושמח שזה קרה בדרבי ההוא”.

אופק מליקה (רועי כפיר)אופק מליקה (רועי כפיר)

הטיפים לשוער שרוצה להצליח?
“לעבוד נכון, ולא חזק. להקים סביבה עם אנשים שדואגים לך ונותנים את הכלים הכי טובים להצלחה”.

איך שומרים על כושר כרגע?
“קצת אימונים במגרש, חדר כושר. מה שאנחנו יכולים. בסוף העונה לא נגמרה ויש לנו עוד דרך לעשות”.

“סייד החבר הכי טוב שלי בקבוצה”

החבר הכי טוב שלי בקבוצה?
“סייד אבו פרחי, ביחד בחדר כבר שנתיים. מכיר אותו עוד מהנבחרות”.

סייד אבו פרחי (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי (חגי מיכאלי)

מלחיץ לשחק מול אלפי אוהדים?
“כן ולא, לחץ במובן הטוב של המילה, ברור שזה משהו שצריך להתרגל אליו. אי אפשר להלחיץ אותי בקלות, נהנה מזה כמה שאני יכול”.

איך התרוממת אחרי האדום באלופות?
“רגע לא פשוט, קרדיט גדול לאוהדים שהרימו אותי, וגם לסביבה שלי. ידעתי שצריך לצאת מזה חזק יותר”.

הרגע הכי מטורף בקריירה?
“בקריירה ובחיים שלי, עצירת הפנדל מול הפועל. לא צריך להוסיף אף מילה”.

